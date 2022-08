JT Foot Mercato : Chelsea va lancer un grand sprint sur le mercato

La suite après cette publicité

Chelsea à la recherche de grosses recrues !

Chelsea a de la suite dans les idées sur ce mercato. Le club londonien tenterait de concurrencer Manchester United pour Frenkie de Jong. Après avoir refusé les Red Devils, le Néerlandais ne serait pas contre rejoindre les Blues. Et ce n’est pas le seul joueur du Barça à être dans le viseur des Anglais. Thomas Tuchel veut des attaquants, Memphis Depay et Pierre-Emerick Aubameyang sont deux pistes de choix pour Chelsea. Pour la défense, les Blues sont passés à l'action pour Wesley Fofana en proposant une première offre de 75 M€. Mais Leicester n'est pas du genre à se laisser impressionner. Les Foxes ont carrément refusé cette offensive, sans négociation. Chelsea est aussi très chaud pour faire des folies sur le cas Marc Cucurella. Le club londonien est prêt à débourser les 60 M€ demandés par Brighton pour le joueur formé à la Masia. C'est presque le double de ce qu'offrait Manchester City jusqu'ici.

Les chiffres du départ de Wijnaldum

Georginio Wijnaldum va bel et bien quitter Paris après une seule saison en Ligue 1. Selon nos informations, l’accord pourrait prendre la forme d'un prêt avec obligation d'achat à hauteur de 8 ou 9 M€, à condition que le club de la Louve se qualifie en Ligue des Champions et que Wijnaldum ait joué 50 % des rencontres. Mais pour l'instant, l'accord n'a pas encore été trouvé sur ces deux points. En attendant, l’international néerlandais a été autorisé à se rendre en Italie pour négocier son salaire. Il pourrait être rémunéré à hauteur de 3,5 M€ annuels.

Les officiels du jour

C'était dans l'air depuis quelques temps et c'est désormais officiel, Alex Telles a bien quitté Manchester United. Il vient de rejoindre le Séville FC sous la forme d'un prêt, jusqu'à la fin de saison. Yaya Soumaré lui aussi est prêté, par l'Olympique Lyonnais et en direction du FC Bourg-en-Bresse Péronnas. Sheffield, club de Championship, a annoncé l'arrivée en prêt de James McAtee, milieu de 19 ans appartenant à Manchester City. Chelsea a officialisé la venue de Carney Chukwuemeka en provenance d'Aston Villa, contre un chèque de 20 M€. Il a signé pour six ans dans sa nouvelle équipe.