CAN 2025 : Mohamed Salah a été surpris du penalty sifflé, d’après Hugo Broos

L’Egypte est devenu le premier participant de cette Coupe d’Afrique des Nations à valider sa qualification pour les 8es de finale après sa victoire 1-0 sur l’Afrique du Sud. Mohamed Salah a inscrit l’unique but de la rencontre sur penalty. Un vrai tournant dans cette rencontre puisque la faute dans la surface sifflée a été au mieux qualifiée de généreuse par les observateurs. D’après Hugo Broos, le sélectionneur des Bafana Bafana, Salah lui-même a été surpris de la sanction à l’encontre de Mudau.

«Salah est même venu me voir après le match et était surpris qu’ils aient sifflé un penalty, révèle le technicien belge en conférence de presse. Les arbitres passent 45 minutes à expliquer les règles quand il s’agit d’un carton rouge ou d’un penalty. Mais après coup, il y a tellement d’interprétations que personne ne sait plus quoi décider. Lors de cette réunion, ils ont dit que si un bras est tendu, c’est un penalty. Ce qui était le cas dans ce cas précis. Puis, tout à coup, ils disent que c’était un bras de soutien. Qui a inventé ça ?»