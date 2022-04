Bundesliga : le Bayern Munich ne sera pas sanctionné après avoir joué à 12 contre Friboug

Sèchement battu par le Bayern Munich au début du mois d'avril (1-4), Fribourg avait cependant déposé un recours en raison d'un fait de jeu survenu en seconde période, où le club bavarois a joué pendant quelques secondes à 12 contre 11. Une situation rare pour laquelle le Rekordmeister risquait même une défaite sur tapis vert. Il n'en sera finalement rien. Ce vendredi, le tribunal sportif de la Fédération allemande de football (DFB) a en effet rejeté la plainte du SC Fribourg.

Une victoire confirmée qui permet donc au champion en titre de rester en tête de la Bundesliga avec 9 points d'avance sur Dortmund à six journées de la fin. Si Fribourg a décidé de faire appel de cette décision, l'instance de la DFB a précisé que l'erreur n'était pas celle du Bayern, mais de l'arbitre, qui n'a pas vérifié correctement les entrées et sorties du terrain lors de changements de joueurs effectués simultanément à la 86e minute. Une erreur permettant à Kingsley Coman de rester sur le terrain et entraînant alors une supériorité numérique pendant 18 secondes. Un laps de temps n'impactant, cependant, aucunement, le cours de la rencontre.