Newcastle : les joueurs à recruter selon Rio Ferdinand

Depuis le rachat de Newcastle par le fonds public d'investissement saoudien, de plus en plus de rumeurs transferts relient des joueurs de toute l'Europe aux Magpies. Mais selon l'ancien défenseur central de Manchester United, Rio Ferdinand, ils devraient recruter intelligemment et a même proposé quelques noms à la nouvelle direction sportive des Toons : « j'essaierais de faire deux ou trois recrutements fous, énormes, que je pense pouvoir obtenir. Je m'intéresserais à des gens comme Raheem Sterling. Raheem Sterling ne joue pas régulièrement, je lui poserais la question. J'irais demander à Declan Rice : «Qu'est-ce qui se passe ?» Ces deux-là seraient les deux premiers sur ma liste, et je ferais tout pour aller les chercher. Et puis j'essaierais d'avoir des gens comme Jesse Lingard, qui est dans et autour de l'équipe de Man United. C'est irréaliste tant que vous ne posez pas la question. »

La suite après cette publicité

L'ex-international des Three Lions (81 sélections, 3 buts) considère que le projet sportif noir-et-blanc doit également s'appuyer sur la jeunesse outre-Manche : « Et puis je voudrais dénicher de jeunes talents du monde entier qui pourraient se mélanger et se fondre dans l'ensemble. Vous savez qui j'irais chercher maintenant ? Je deviendrais fou pour les jeunes talents anglais. Les meilleurs jeunes talents anglais. Max Aarons, l'arrière droit de Norwich, joueur de moins de 21 ans. Conor Gallagher, directement là-dedans. Ce sont deux noms qui sont aujourd'hui de jeunes joueurs qui pourraient venir à Newcastle. Newcastle est un club anglais, je veux un jeune noyau de joueurs anglais. »