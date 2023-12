Liga : la RFEF prépare un changement révolutionnaire pour le VAR

Confronté à plusieurs problèmes d’arbitrage depuis le début de la saison en Liga, la Fédération royale espagnole de football (RFEF) vient d’annoncer ce mardi avoir trouvé un accord avec la Liga pour «commencer à publier les images et le son des conversations entre l’arbitre de terrain et l’arbitre VAR, par l’intermédiaire des opérateurs officiels des compétitions et après la fin de chaque journée de compétition du jour du match», est-il expliqué dans le communiqué.

Un changement permettant «d’améliorer l’expérience des supporters et de favoriser une meilleure compréhension des décisions arbitrales par les téléspectateurs». Ce test interviendra entre la 20e et la 22e journée de LaLiga, mais également pendant la prochaine Supercoupe d’Espagne, du 11 au 14 janvier.