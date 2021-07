Copa America : Lucas Paquetá, le sauveur inattendu du Brésil

La suite après cette publicité

Vite annoncé comme l'un des futurs prodiges du football brésilien, Lucas Paquetá avait brillé avec l'AC Milan et avait fait partie de l'équipe sacrée en Copa America 2019. La suite en revanche avait été plus tumultueuse. Sorti des plans de Stefano Pioli à l'AC Milan, il avait vécu la saison 2019/2020 comme un fantôme avant d'être vendu l'été dernier à l'Olympique Lyonnais. Un nouveau départ qui a fait un bien fou au natif de Rio de Janeiro. Auteur de 10 buts et de 6 passes décisives en 34 matches pour son premier exercice avec l'OL, il a régalé avec la saison la plus accomplie statistiquement de sa carrière. Prenant plus de consistance à 23 ans, Lucas Paquetá retrouvait une vraie place en sélection brésilienne et se retrouvait logiquement dans l'équipe qui allait disputer la Copa America 2020.

Très bon avant la compétition lors de deux matches de qualification pour la Coupe du monde 2022 contre l'Équateur (2-0) et le Paraguay (2-0) qui faisaient office de match de préparation, il débutait logiquement titulaire dans un milieu à trois avec Casemiro et Fred. Déçu pour autant de la performance de son équipe, Tite bousculait son système pour un 4-4-2 et sacrifiait Lucas Paquetá. Devenu remplaçant tout au long de la phase de poules (sauf le dernier match contre l'Équateur sans intérêt sportif), le Lyonnais rongeait son frein. En quart de finale, le Brésil affronte le Chili. Un petit choc où les Auriverdes connaissaient quelques difficultés. À la mi-temps, Tite décidera de faire entrer Lucas Paquetá. Un choix payant puisqu'il marquera suite à un joli une-deux avec Neymar au bout de quelques secondes. Le Brésil s'imposera donc 1-0 afin d'atteindre le dernier carré.

Lucas Paquetá complice avec Neymar

Héros contre le Chili, Lucas Paquetá débute logiquement titulaire contre le Pérou en demi-finale. Positionné en tant que numéro 10 avec Neymar à sa gauche, il va régaler en multipliant les gestes techniques et les actions de grande classe. Combinant beaucoup avec le Parisien, il marquera le seul but de la rencontre en fin de première période (35e) suite à une offrande de Neymar. Trouvant sa place dans l'effectif, Lucas Paqueta laissait exploser sa joie après la rencontre en adressant un petit message à l'OL : «je ne choisis pas d’adversaire. Nous sommes prêts à faire de notre mieux et à mériter ce titre. Je suis très heureux de pouvoir aider l’équipe nationale et Neymar. Je suis très content de la saison que j'ai faite. Lyon a lancé cette trajectoire en Europe, Juninho a été très important pour moi. Tout le club m'a permis de sauver le football joyeux (le football spectacle et technique, ndlr) que j'ai toujours eu.»

Remplaçant peu ou prou Philippe Coutinho, dont les blessures et méformes au FC Barcelone l'ont privé de Copa America, Lucas Paquetá surprend également par son abattage défensif. Une activité sans ballon déjà remarquée cette saison à l'Olympique Lyonnais. Adjoint de Tite, César Sampaio laissait échapper sa surprise après la victoire brésilienne contre le Pérou : «cet athlète parvient à faire sa part, dans le dribble et dans la qualité technique, mais il contribue aussi défensivement, il finit par être très productif. Nous avons eu de bonnes surprises avec lui.» Les performances de Lucas Paquetá auront même tapé dans l'œil de Neymar qui lui avait rendu hommage : «Paquetá est un grand joueur et il grandit à chaque match. Il a fait une excellente saison avec son club et c’est un joueur très important pour l’équipe brésilienne.» Touché contre le Pérou, Lucas Paquetá devrait néanmoins être là en finale de Copa America contre l'Argentine. Pour le plus grand bonheur des Auriverdes et de l'Olympique Lyonnais, qui n'est pas étranger à son retour en force.