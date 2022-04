Bordeaux : Gérard Lopez salue l'attitude de ses joueurs

À dix contre onze pendant plus d'une heure, les Girondins de Bordeaux ont réalisé l'exploit de ne pas encaisser de but face à Lille ce samedi. C'est la première fois de la saison que les Bordelais terminent un match en gardant leur cage inviolée. Et même s'il n'y a qu'un point à la clé, les hommes de David Guion ont montré une certaine solidarité.

Malgré deux dernières semaines mouvementées, Bordeaux a donc livré une prestation pleine d'espoir pour le maintien même si la mission semble toujours très compromise. Mais Gérard Lopez, président bordelais, a apprécié l'attitude. «Après 2 semaines agitées, nos joueurs ont été des guerriers. Je les félicite pour leur attitude. Merci aux supporters qui se sont déplacés. Il s’agit plus que jamais d’être ensemble derrière les Girondins pour le même objectif : le maintien. J’espère vous voir nombreux contre Metz», a-t-il écrit sur son compte Twitter.