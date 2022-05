Leeds-Chelsea : les compositions officielles

Ce mercredi soir, Leeds reçoit Chelsea à Elland Road à l'occasion d'un match en retard de la 33ème journée de Premier League. En pleine opération maintien et privés de nombreux éléments importants (Tyler Roberts, Patrick Bamford, Stuart Dallas, Adam Forshaw et Luke Ayling), les hommes de Jesse Marsch se présentent en 4-2-3-1.

À trois jours d'une nouvelle finale de Coupe face à Liverpool, Chelsea peut de son côté faire un nouveau pas déterminant dans sa quête d'une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions face à Leeds. Ainsi, Thomas Tuchel réalise un léger turn-over, tout en conservant une base solide.

Les composition d'équipes :

Leeds : Meslier - Llorente, Koch, Cooper, Struijk - Bate, Phillips - Harrison, James, Raphinha - Rodrigo.

📋 Four changes for #LUFC tonight, as Cooper, Struijk, Bate and Rodrigo all come in against Chelsea pic.twitter.com/yiIv0bNpqd