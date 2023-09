L2 : Laval enchaîne et s’installe en tête, Amiens corrigé, Concarneau lance sa saison

Au sortir de la trêve internationale, la Ligue 2 reprenait ses droits ce samedi avec le traditionnel multiplex. À ce titre, huit rencontres comptant pour la 5e journée de Ligue 2 étaient à suivre en simultané. Après la défaite de Caen face à l’AS Saint-Etienne plus tôt dans l’après-midi, Amiens avait l’occasion de prendre seul les commandes du championnat. Bousculés, les Picards ont été étrillés par les joueurs du Paris FC (0-3). Conséquence, les Franciliens enchaînent avec un second succès de rang et sortent de la zone rouge. Toujours dans le haut du classement, Laval, surprenant 3e au coup d’envoi, a confirmé sa forme actuelle en corrigeant Bastia en terre corse (1-0). Avec cette victoire, les Tangos s’installent en tête du championnat avec une unité d’avance sur leurs poursuivants.

Classement du championnat de Ligue 2 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Laval 13 6 4 4 1 1 8 4 2 Caen 12 6 7 4 0 2 11 4 3 Amiens 12 6 1 4 0 2 8 7 4 Grenoble 10 6 3 2 4 0 3 0 5 Auxerre 9 6 4 2 3 1 12 8 Voir le classement complet

Dans les autres confrontations, Bordeaux s’est imposé sur la pelouse de Valenciennes (2-1). En déplacement dans l’Aveyron, Angers pensait avoir fait le plus dur en ouvrant très tôt le score mais Rodez a réduit la marque dès le retour des vestiaires avant de prendre le large et de mettre un terme à la belle série du SCO (4-1). À l’Abbé Deschamps, Auxerre a accroché le point du nul face à Pau en fin de partie (2-2) tandis que Grenoble n’a pas réussi à prendre le meilleur sur Dunkerque (0-0) malgré sa supériorité numérique. Même constat pour Annecy, tenu en échec par Troyes (0-0) devant son public. Dans la douleur face à Quevilly-Rouen (3-2), Concarneau s’est offert un succès précieux pour enfin lancer sa saison et céder la dernière place du classement à son adversaire du jour.

Tous les résultats de 19 heures

Annecy 0 - 0 Troyes

Auxerre 2 - 2 Pau : Hein (13e), Onaiwu (85e) / Ruiz (22e), Sylla (58e)

Bastia 0 - 3 Laval : Roye (27e), Drame (53e, CSC), Baudry (56e)

Dunkerque 0 - 0 Grenoble

Paris FC 3 - 0 Amiens : Lekumbila (14e), Toure (43e), Gory (62e)

Quevilly-Rouen 2 - 3 Concarneau : Soumano (84e), Delaurier-Chaubet (90e+3) / Chadli (28e), Ba (35e), Merdji (45e+2)

Rodez 4 - 1 Angers : Corredor (46e), Taibi (49e), Hountondji (86e), Rajot (88e) / Diony (2e)

Valenciennes 1 - 2 Bordeaux : Kruse (63e) / Elis (37e), Pitu (87e)