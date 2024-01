Los Angeles FC : le nouveau challenge de Giorgio Chiellini enflamme les États-Unis

Alors que Gianluigi Buffon s’était retiré en août dernier, Giorgio Chiellini a lui aussi tiré sa révérence le 12 décembre dernier. L’ancienne gloire de la Juventus (562 rencontres disputées) et de la Squadra Azzurra (117 sélections) s’était offert une dernière pige fructueuse en Major League Soccer, sous le maillot du Los Angeles FC. Avec les Black & Gold, le roc défensif italien a remporté une Coupe MLS en 2022 et a été sacré champion de la Conférence Ouest à deux reprises en 2022 et 2023. Il a même guidé sa franchise jusqu’à la finale de la Ligue des Champions de la CONCACAF, perdue contre le club mexicain de León. Et depuis, les bruits de couloirs n’ont cessé de s’accroître dans les presses italiennes et américaines. Mais que va bien faire Giorgio Chiellini durant sa retraite bien méritée ? Un retour dans la direction de la Juventus a été un temps mentionné, avant que la rumeur se tasse petit à petit.

«Je vois la Juventus dans mon avenir. Je ne sais pas dans quel endroit, mais c’est un endroit où j’ai passé près de la moitié de ma vie. Je suis toujours très proche et je suis très heureux qu’ils fassent une bonne saison. Qu’est-ce que j’aimerais faire à l’avenir ? Travailler dans la gestion. Je suis titulaire d’une licence en économie et d’un MBA en football. Maintenant, je n’ai plus envie d’être entraîneur», avait d’ailleurs déclaré le légendaire défenseur italien, dans un entretien accordé à The Athletic en décembre dernier. Mais finalement le retour de Giorgio Chiellini en Italie n’est pas prévu dans l’immédiat, malgré la présence de son frère jumeau Claudio dans la direction de la Vieille Dame. Mais un nouveau défi de haute taille attend le natif de Pise. Toujours aux États-Unis, toujours à Los Angeles.

Développer la formation tactique

Giorgio Chiellini n’a donc toujours pas l’intention de quitter le soleil californien pour revenir à la Juventus. Après avoir annoncé sa retraite de joueur à l’âge de 39 ans, l’ancien défenseur formé à Livourne va entamer une nouvelle page dans sa carrière : l’Italien sera chargé de développer la technique et l’intelligence tactique des joueurs du Los Angeles FC en MLS, là où il a raccroché ses crampons de joueur. Un choix qui réjoui totalement les dirigeants du LAFC : «Nous sommes reconnaissants que Giorgio joue les 18 derniers mois de sa carrière de joueur avec LAFC. Pendant cette période, il a prouvé à bien des égards à quel point il était un atout pour LAFC, et nous sommes ravis d’ajouter un esprit de football vraiment brillant, un leader incroyable et une personne encore meilleure à notre équipe pour la saison à venir», a déclaré à ce sujet le co-président du club, John Thorrington. A noter que Los Angeles débutera officiellement sa saison MLS le 24 février, à domicile contre le Seattle Sounders FC. Mais quel sera réellement son rôle ? Pour résumer, il travaillera conjointement avec le coach Steve Cherundo et son staff technique dans l’objectif d’améliorer la qualité et l’intelligence des joueurs.

Si la ligue américaine s’est nettement améliorée au cours des cinq dernières années, le niveau global reste modeste par rapport à l’Europe et Chiellini devra trouver les moyens de gommer cette naïveté tactique : une plus-value pour les joueurs et les entraîneurs du LAFC qui pourront encore compter sur son leadership et à son charisme. Avec toutes ses qualités, il n’est pas surprenant de voir l’ancien défenseur rester en Californie au moins jusqu’à l’été prochain pour donner à sa fille la possibilité de terminer ses études aux Etats-Unis : «Giorgio Chiellini restera à la LAFC comme entraîneur pour le développement des joueurs, comme annoncé par le club. Chiellini, qui a joué avec la LAFC pendant deux saisons de 2022 à 2023, a annoncé sa retraite du football professionnel en décembre. Dans son nouveau rôle, Chiellini travaillera avec l’entraîneur de la LAFC Steve Cherundolo et l’équipe technique pour aider au développement des joueurs de la première équipe», était écrit dans le communiqué officiel qui annonçait la promotion de Chiellini dans le front office californien. Voici une retraite bien dorée chez les Black and Gold pour l’ancien Bianconero.