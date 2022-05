Aston Villa recrute définitivement Philippe Coutinho

La suite après cette publicité

Joueur de grand talent, Philippe Coutinho (29 ans) aura toujours l'étiquette de plus grand flop mercato de l'histoire. Excellent avec Liverpool dont il a porté les couleurs entre 2013 et 2018, le milieu offensif brésilien avait décidé de rallier le FC Barcelone en plein mercato hivernal moyennant 135 millions d'euros. Un transfert XXL pour un joueur qui devait compenser le départ d'Andres Iniesta à la fin de l'exercice. Auteur de 106 matches pour les Catalans (25 buts et 14 offrandes), le natif de Rio de Janeiro a été très loin d'avoir l'impact escompté. Utilisé aussi bien dans l'entrejeu que comme ailier, il a navigué comme une âme en peine avec les Blaugranas.

Si bien que sa meilleure performance depuis son départ de Liverpool aura été un doublé lors de son prêt au Bayern Munich (saison 2019/2020)... contre le FC Barcelone lors d'une humiliation 8-2 administré par le Rekordmeister où il aura inscrit un doublé. Alors que son contrat avec le FC Barcelone s'achève en juin 2023, l'international brésilien (68 capes, 20 buts) sort d'un prêt plutôt intéressant du côté d'Aston Villa. Bloqué en Catalogne, il a profité de l'air de la Premier League pour se redonner une santé.

Un transfert revu à la baisse

En 16 matches disputés avec les Villans, il compte 4 buts et 3 offrandes et s'est affirmé comme l'un des cadres de l'effectif de Steven Gerrard. Ce dernier n'étant pas avare sur les louanges envers l'Auriverde : «toutes les bonnes équipes ont des joueurs qui changent le jeu et qui inquiètent vraiment l'adversaire avant même qu'un ballon ne soit touché. Phil a ce statut et il donne confiance à ses coéquipiers.» Prêté avec une option d'achat de 35 millions d'euros, Philippe Coutinho constituerait néanmoins un recrutement faramineux pour le club de Birmingham qui a longuement négocié avec les Catalans.

Ces derniers voulant définitivement tourner la page Philippe Coutinho ont revu leurs attentes à la baisse. Ainsi, le dossier s'est conclut pour 20 millions d'euros. Une belle opération pour les Villans qui se sont renforcés en limitant leurs frais. «Le FC Barcelone et Aston Villa ont conclu un accord pour le transfert de Philippe Coutinho pour 20 millions d’euros. Le club du FC Barcelone se réserve 50% de la plus-value d’une future vente du joueur. Le FC Barcelone exprime publiquement sa gratitude à Philippe Coutinho pour son engagement et son dévouement et lui souhaite bonne chance et succès à l’avenir», précise le communiqué du club catalan.