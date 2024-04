PSG-Barça : Danilo et Luis Enrique réagissent aux menaces de Daesh

Pendant que Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, annonçait que la sécurité aux abords du Parc des Princes serait considérablement renforcée suite aux menaces de Daesh, Luis Enrique et Danilo Pereira ont répondu aux questions des journalistes présents en conférence de presse dont certaines sur la menace terroriste durant ces 48 heures marquées par les quarts de finale de Ligue des Champions : «La sécurité est importante pas seulement pour les joueurs mais pour tout le monde, ceux qui aiment le sport. C’est important mais on doit se concentrer sur ce qu’on doit faire, jouer au foot. Il y a des gens qui s’occuperont de la sécurité», a expliqué l’international portugais, avant que l’entraîneur espagnol ne poursuive «Qui n’est pas préoccupé ou concerné par les menaces terroristes ? J’espère que c’est une chose que nous pouvons contrôler, que ce ne seront que des menaces et qu’il ne se passera rien»

Pour rappel, l’État islamique a menacé lundi soir de s’en prendre aux quatre quarts de finale de Ligue des Champions qui se joueront cette semaine. Ils ont diffusé leurs messages de propagande à travers le média Al-Azaim. Cette menace était accompagnée d’une photo sur laquelle on peut lire la devise «Tuez-les tous» et les noms des quatre stades dans lesquels se joueront les rencontres cette semaine : Parc des Princes, Civitas Metropolitano, Santiago Bernabéu et Emirates Stadium selon les informations du média espagnol Onda Cero. En tout cas, les joueurs sont bien conscients de l’alerte maximale préconisée par la France, l’Espagne et l’Angleterre durant les prochains jours. Le football est une fête, mais la prudence est de mise.

