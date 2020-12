Real Madrid - Bilbao : les compositions sont là

En match avancé de la 19e journée de Liga, le Real Madrid affronte l'Athletic Bilbao. Pour cette rencontre, le Real Madrid s'organise dans un 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les buts derrière Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Ferland Mendy. Dans l'entrejeu, Federico Valverde accompagne Luka Modric et Toni Kroos. Les ailes sont occupées par Lucas Vazquez et Vinicius Junior tandis que Karim Benzema est seul en pointe.

De son côté, Bilbao opte pour un 4-2-3-1 avec Unai Simon comme dernier rempart. Il peut compter sur Ander Capa, Yeray Alvarez, Inigo Martinez et Yuri Berchiche en défense. Au milieu du terrain, Dani Garcia évolue en sentinelle auprès d'Unai Vendecor. Seul en pointe, Iñaki Williams est soutenu par Oscar De Marcos, Raul Garcia et Alex Berenguer.

Les compositions :

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Mendy - Modric, Valverde, Kroos - Vazquez, Benzema, Vinicius Junior

Athletic Club : Simon - Capa, Yeray, Martinez, Yuri - Vendecor, D. Garcia - De Marcos, R. Garcia, Berenguer - Williams