Mercato ASSE : Yvann Maçon plait en Ligue 1

Invité surprise de l’ASSE cet hiver à la suite de son retour de prêt du Maccabi Tel-Aviv, Yvann Maçon (25 ans) a fait une excellente deuxième partie de saison avec les Verts, participant activement à la remontée du club en Ligue 1 en disputant 18 des 19 matches de la phase retour.

La suite après cette publicité

Des performances plus qu’intéressantes de la part de l’ancien international espoir tricolore qui suscitent aujourd’hui de la convoitise chez plusieurs clubs de Ligue 1. Sa polyvalence (il est capable de jouer aussi bien à gauche qu’à droite en défense), ses qualités athlétiques et sa bonne dynamique en font une cible de choix. Sous contrat jusqu’en juin 2025, Maçon veut de son côté rester dans le Forez et attend un signe de Saint-Étienne pour une prolongation…