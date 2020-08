Ligue 1 : l'OM lance sa saison par une victoire à Brest

Le grand jour était arrivé pour l'Olympique de Marseille. Privée de débuts en Ligue 1 face à l'ASSE comme initialement prévu le week-end dernier, la faute au coronavirus qui a touché l'effectif phocéen, l'équipe d'André Villas-Boas lançait sa saison ce soir à Brest. Un match pour lequel l'entraîneur portugais était notamment privé de Bouna Sarr, Alvaro Gonzalez et Dimitri Payet. Il fallait noter les débuts de Leonardo Balerdi aux côtés de Duje Caleta-Car dans l'axe de la défense. Au final, la rencontre s'est conclue sur une victoire phocéenne 3-2, non sans souffrir.

Et alors que la rencontre démarrait sur un rythme assez frénétique, avec des situations chaudes des deux côtés, c'est Florian Thauvin qui faisait trembler les filets en premier. Servi par Sanson, l'ailier phocéen repiquait et plaçait un joli enroulé du gauche, dévié par un défenseur, qui se logeait au fond (0-1, 20e). Après plusieurs incompréhensions arbitrales, le deuxième but était bien accordé à Duje Caleta-Car, du gauche sur un coup franc botté par Florian Thauvin (0-2, 29e). Juste avant la pause, Romain Faivre réduisait tout de même l'écart (1-2, 45e+1). En deuxième période, les Bretons poussaient, via un bon Charbonnier notamment, mais DCC ne l'entendait pas de cette oreille. Le défenseur croate s'offrait un doublé, sur un deuxième coup franc tiré par Thauvin, mais de la tête cette fois-ci (1-3, 80e). Mais les Marseillais allaient se faire peur puisque Charbonnier signait le deuxième but des locaux, en vrai renard des surfaces (2-3, 89e). Autant dire que le coup de sifflet final était plus que le bienvenu côté olympien ! L'OM passe neuvième alors que les Brestois sont bons derniers.