Qui est Djamel Benlamri, la dernière recrue de l'OL ?

L'OL repart à zéro. Il y a un peu plus d'un an, le club français annonçait l'arrivée de Joachim Andersen pour un montant de 24M€ (+ 6M€ de bonus). Désiré par Florian Maurice, ancien responsable du recrutement, le Danois n'est pas parvenu à s'imposer et a donc été prêté à Fulham. Ainsi, il a quitté le groupe de Rudi Garcia tout comme Oumar Solet (Salzbourg), Mapou Yanga-Mbiwa (libre) et Fernando Marçal (Wolverhampton). Les Gones attendaient donc des renforts dans ce secteur de jeu, où le jeune Sinaly Diomandé a été promu dans le groupe professionnel. Outre le Turc Cenk Özkaçar (19 ans), qui évolue avec l'équipe réserve, les pensionnaires du Groupama Stadium ont jeté leur dévolu sur Djamel Benlamri lors de la dernière ligne droite du mercato.

Benlamri, un soldat solide

Libre depuis son départ d'Al-Shabab en Arabie Saoudite, l'international algérien a signé pour une année (plus un an en option). Un pari peu risqué pour Lyon mais où le joueur a tout à gagner. Et il est prêt à tout donner. « Je veux remercier ceux qui m’ont aidé pour cette signature à l’OL. Je suis heureux d’avoir signer dans un club qui vient de jouer une 1/2 finale de Champions League (...) Il faut être ambitieux dans la vie, et surtout dans le football. J’aime les défis. Je vais travailler dur. » Et on peut lui faire confiance pour tenir parole. Après avoir commencé sa carrière au NA Hussein Dey, il est passé par la JS Kabylie et l'ES Sétif. En 2016, le natif d'Alger a quitté le pays pour rejoindre l'écurie saoudienne d'Al-Shabab. Un club où il a acquis une solide réputation ces quatre dernières années.

Journaliste spécialiste du football au Moyen Orient, Khaireddine Rouba a suivi le Fennec ces dernières saisons. «Avec Al-Shabab, Djamel Benlamri était l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Il a effectué des prestations solides. C'était le meilleur défenseur du championnat saoudien. Il est aussi en sélection nationale où il a gagné la CAN l'été dernier. Il a réalisé un très bon tournoi. C'est un soldat comme on dit souvent en Algérie». Un avis que partage son coéquipier en sélection Sofiane Feghouli, contacté par nos soins. «En Afrique et en Asie, Djamel figure parmi les tous meilleurs défenseurs. Il est face à un nouveau défi dans un club de son niveau. A lui d'être pro». Prêt pour ce nouveau challenge, le défenseur, qui a joué 9 matches l'an dernier (il a été blessé entre février et mars) et avait beaucoup manqué à son équipe qui avait encaissé plusieurs buts durant son indisponibilité, va pouvoir amener ses nombreuses qualités. D'autant que défenseur, présent dans le groupe lyonnais face à Strasbourg, devra composer avec la concurrence de Jason Denayer et Marcelo.

Tout pour s'imposer à l'OL

Mais Sofiane Feghouli n'est pas inquiet pour lui. «Son talent, sa mentalité de gagnant, son leadership sur le terrain, sa complémentarité avec Denayer (Feghouli a joué avec Denayer à Galatasaray) peuvent faire de Lyon une équipe vraiment difficile à bouger si le bloc équipe fait le boulot défensivement. Physiquement, il a besoin d'enchaîner les matches pour retrouver sa forme et ses repères. Il est très expérimenté et il connaît la pression. Il est très agressif sur l'homme. Sa relance est sous-estimée». Khaireddine Rouba est du même avis. «C'est un défenseur élégant et très fort. Il a une bonne lecture de jeu face aux attaquants. Il est toujours présent dans les duels. Il est bon physiquement et tactiquement (...) Il a un bon mental et il aime les challenges. Il aime bien avoir la pression peu importe la compétition, peu importe l'adversaire».

Au-delà du footballeur, l'homme possède aussi des forces qui lui permettront de se faire une place dans le groupe lyonnais. «Djamel est un coéquipier fantastique dans un groupe. A Lyon, il aura à se concentrer uniquement sur son football comme le club est carré», assure Feghouli. «Il a toujours l'envie de progresser, d'apprendre, de s'améliorer et ça a payé car il a signé avec Lyon. Son parcours est un exemple pour les joueurs en Algérie», précise Khaireddine Rouba qui le voit s'imposer chez les Gones. «Je pense qu'il va réussir à l'OL. Le style de jeu de l'OL et le schéma tactique de l'équipe de Rudi Garcia sont faits pour lui. C'est un joueur qui a besoin de jouer et d'avoir la confiance de son entraîneur». Un entraîneur qui pourra compter sur lui pour donner le maximum et travailler dur, comme Djamel Benlamri l'a toujours fait.