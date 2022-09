OM : les grandes ambitions d'Amine Harit pour son retour à Marseille

La suite après cette publicité

Sa signature a été officialisée 45 minutes après la fermeture du marché des transferts : le milieu offensif marocain Amine Harit fait son retour à l'Olympique de Marseille sous la forme d'un prêt. Contrairement à la saison passée, son arrivée dans la cité phocéenne est cette fois-ci assortie d'une option d'achat estimée à 5 millions d'euros. Cette clause sera levée par le club olympien si le joueur de 25 ans dispute 15 rencontres sous le maillot bleu et blanc. Un retour à Marseille qui fait du bien au principal intéressé.

«Je ressens de la joie, de la fierté, a-t-il d'abord déclaré au média officiel du club. J'avais un goût d'inachevé après la magnifique saison passée, et d'être de retour à la maison, ça me fait le plus grand bien. (...) On finit sur une bonne note (la saison passée, ndlr), je termine bien la saison. Je vais en sélection, ça se passe bien aussi. Le fait de revenir à Marseille, c'était ce que je souhaitais. Toutes ces émotions vécues au fil de la saison ont été inoubliables pour moi et j'avais envie de les revivre. Je sais que c'est un club émotif et c'est ce que je recherche.»

«Je ne me fixe pas de limite»

Amine Harit s'est également confié sur le changement d'entraîneur (Igor Tudor) et sa nouvelle façon de jouer : «j'ai regardé tous les matches, j'ai encore des amis ici donc logiquement, j'ai suivi les matches. C'est un style de jeu différent, un jeu beaucoup plus direct, avec énormément d'intensité et du pressing et c'est quelque chose qui me convient à fond. Je suis un joueur qui aime me porter vers l'avant, qui aime les contre-attaques et les jeux de transition, donc ça peut matcher. De toute façon, au vu de la personne que je suis, je ne suis pas quelqu'un de difficile donc nouveau ou ancien, l'intégration sera super facile.»

Auteur de 5 buts et 4 passes décisives lors du dernier exercice en Ligue 1 sous Jorge Sampaoli, l'international aux 14 sélections est prêt à se montrer encore plus décisif : «je ne me fixe pas de limite, si je reviens ici, c'est avec de nouvelles perspectives. J'aimerais passer un cap dans ma carrière et je pense que je suis dans le bon club pour le faire. C'est une saison différente de l'année dernière, étant donné qu'il y a la Ligue des Champions. Déjà jouer un match normal, de Ligue 1, avec l'Olympique de Marseille, c'est quelque chose de spécial, alors la Ligue des Champions, je n'imagine pas. Un stade Vélodrome en feu, c'est pour toutes ces raisons que l'OM est différent.»

«La Coupe du Monde au Qatar ? Bien sûr que c'est un objectif... une Coupe du monde, pour en avoir vécu une, c'est quelque chose d'unique et d'incomparable. C'est à moi de faire le travail au club pour aspirer à une place en sélection. J'ai fait un très bon rassemblement de fin de saison, j'ai laissé une bonne trace. Mais comme on sait dans le football, il n'y a que le présent qui compte, les gens se souviennent peu du passé», a-t-il ensuite expliqué quant à ses chances de disputer le Mondial qatari sous le maillot des Lions de l'Atlas, qui aura lieu du 20 novembre au 18 décembre prochains.