Galatasaray prépare un mercato de folie !

Galatasaray est sur tous les fronts. En tête du championnat turc avec 8 longueurs d’avance sur Fenerbahçe, le club stambouliote sort d’une nouvelle victoire (2-1) face à Goztepe à l’occasion de la 18e journée. Bien lancées dans la quête d’un nouveau titre sur la scène nationale, les troupes d’Okan Buruk pourraient, malgré tout, profiter de cette fenêtre estivale pour se renforcer. Dans cette optique et à l’heure où Victor Osimhen reste convoité par de nombreuses écuries européennes, la direction du Cimbom travaille sur plusieurs dossiers. Parmi eux, le nom de Milan Skriniar revient avec insistance.

La priorité Skriniar

Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, l’ancien joueur de l’Inter Milan pourrait rapidement voguer vers de nouveaux horizons. Ces derniers jours, le board de Galatasaray est ainsi revenu à la charge pour s’attacher les services du Slovaque de 29 ans. FotoMaç affirmait, en ce sens, que l’entraîneur, Okan Buruk, et le directeur sportif, Abdullah Kavukcu, s’étaient déplacés en Europe et plus précisément à Milan en Italie afin de faire avancer les choses. Si un prêt est à l’étude et qu’un accord entre le club turc et le joueur a déjà été annoncé, reste désormais à savoir si les différentes parties trouveront un terrain d’entente, à l’heure où la Juve pousse également pour le défenseur parisien. Mais ce n’est pas tout.

Outre le secteur défensif - où d’autres pistes sont également étudiées - Galatasaray compte également attirer des profils offensifs. Dans cette optique, Sky Germany révélait dernièrement que des discussions avaient actuellement lieu avec un certain Paulo Dybala. Aujourd’hui sous les couleurs de l’AS Roma, l’Argentin de 31 ans est ainsi convoité même si la formation stambouliote s’est fixé des limites de prix et en a informé le club romain. Un prêt est d’ailleurs, là aussi, envisagé et cette éventuelle arrivée reste tributaire du départ de certains joueurs. Parallèlement, le Cimbom fait également partie des candidats déclarés dans le brûlant dossier Randal Kolo Muani. Une opération complexe.

Dybala et Kolo Muani dans le viseur, Sangaré également ciblé

En perte de vitesse dans la Ville Lumière, l’international français attise, en effet, de nombreuses convoitises. De l’AC Milan à Chelsea, comme nous vous le révélions, en passant par Manchester United, la Juve ou encore le RB Leipzig, le Bondynois ne laisse personne insensible. Pour compléter cette liste prestigieuse, Galatasaray surveille également avec attention la situation de… Leroy Sané. En fin de contrat en juin prochain, l’Allemand de 28 ans pourrait bientôt quitter le Bayern Munich. Conscient de sa situation contractuelle et bien décidé à frapper un grand coup, Galatasaray est d’ores et déjà à l’affût.

Dès lors, si Sané décidait de quitter la Bavière et/ou que les négociations autour d’une prolongation venaient à échouer, la direction jaune et rouge ne se privera pas pour accélérer les démarches. Méfiance toutefois car l’intéressé a, jusqu’alors, assuré qu’il se sentait bien du côté de Munich et considérerait les clubs de Premier League comme une option prioritaire en cas de départ. Enfin, Galatasaray s’intéresse à une piste moins prestigieuse mais tout aussi sérieuse. D’après le média turc Takvim, Mamadou Sangaré, actuellement sous le maillot du Rapid Vienne en Autriche, ferait lui aussi partie de la short-list. Lors du match opposant le Rapid Vienne à Istanbul Basaksehir, le 2 octobre dernier en Ligue Europa Conférence, le Cimbom avait d’ailleurs envoyé des émissaires.

Suivi depuis plusieurs mois, le milieu de terrain malien de 22 ans passé par le Red Bull Salzbourg pourrait donc s’offrir un nouveau challenge dans les prochains jours. Estimé à 4,5 millions d’euros, le gaucher d’1m81 viendrait ainsi renforcer l’entrejeu du club turc, qui peut d’ores et déjà s’appuyer sur les prouesses de Dries Mertens, Lucas Torreira ou encore Gabriel Sara pour ne citer qu’eux. Reste désormais à savoir combien Galatasaray, sixième de Ligue Europa après six journées, sera prêt à décaisser, lui qui joue encore sur tous les tableaux cette saison.