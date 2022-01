PL, Arsenal : Alexandre Lacazette fier malgré la défaite contre Man City

Pour le premier match de l'année civile 2022, Arsenal a failli frapper un grand coup en faisant chuter Manchester City, le leader incontesté de la Premier League. Mais les Gunners, auteurs d'une très grosse prestation collective ayant poussé les Cityzens dans leurs retranchements, se sont finalement cruellement inclinés dans le temps additionnel à l'Emirates Stadium (1-2). Interrogé à l'issue de la rencontre, Alexandre Lacazette a tenu à positiver.

La suite après cette publicité

« Il y a beaucoup de choses à retenir aujourd'hui. On a perdu, certes, mais la manière dont on a joué, on ne peut que être fier. On les a mis en difficulté. On a montré un autre visage par rapport au match aller, c'était vraiment important pour nous. On est sur une bonne lancée, depuis pas mal de semaines. On veut forcément gagner ce genre de matchs, c'est la petite étape qui nous manque aujourd'hui », a ainsi lâché le capitaine d'Arsenal, qui a aussi estimé que l'arbitre du jour, Stuart Atwell, n'a pas forcément tout fait « pour calmer le match ».