Bastia : l’incroyable et fulgurante trajectoire de Facinet Conte

21 octobre 2023. Facinet Conte inscrit son cinquième but en Ligue 2 après seulement 8 matches de Ligue 2 et seulement 3 titularisations. Avec 1,3 but marqué toutes les 90 minutes, il est déjà dans le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2. Pas mal pour un attaquant guinéen de 18 ans totalement inconnu au bataillon il y a deux mois et qui a connu un parcours incroyable pour en arriver là. La nouvelle merveille de Bastia est un ovni de par son parcours, sur mais aussi en dehors des terrains où la vie ne l’a pas épargné. Un talent inné pour le football, une famille adoptive aimante, protectrice, un agent ultra présent et un club corse qui a tout fait pour le mettre dans de bonnes conditions ont permis à ce redoutable attaquant fort de la tête, rapide et complet d’impressionner dès ses débuts au sein du paysage football professionnel français.

Pourtant, rien ne prédisposait cet orphelin de père et mère élevé par son oncle en Guinée à faire trembler les filets en Ligue 2. Avant le COVID, Facinet, qui n’est alors âgé que de 15 ans, n’est qu’un enfant africain parmi des millions d’autres qui rêve bien évidemment de football matin, midi et soir. Pourtant, il ne suffit que d’une rencontre pour faire basculer sa vie et son destin, comme nous l’explique son agent Youssef Moussaid. «Abdelmjid Bouanane, qui est commandant de bord à Air France et un ami de longue date, me convainc d’aller en Guinée pour dénicher de nouveaux talents. Là-bas, lors d’une détection organisée par des académies guinéennes informelles, on voit plein de matches. Et là d’un coup, je vois ce gamin. Il n’a que 15 ans, il surclasse déjà tout le monde. Déplacements, appels de balle, le potentiel est énorme et dès qu’il touche le ballon, il se passe quelque chose», explique Youssef Moussaid.

Abdelmjid Bouanane l’accueille et l’adopte au Maroc

Ce dernier, au bout de 45 minutes, est sous le charme et va voir le responsable de l’académie Siakafoot, une organisation reconnue en Guinée, dès la mi-temps pour le convaincre de récupérer le joueur. Après discussion avec l’oncle, qui ne veut que le bien du gamin, ce dernier accepte de le laisser partir avec pour seule demande que son neveu réussisse et dispose d’une belle vie. Après des discussions administratives pour lui obtenir un visa, Facinet Conte débarque au Maroc. A 15 ans et demi, pas question de l’intégrer dans une académie pour le tandem Moussaid-Bouanane qui décide d’un commun accord de le mettre chez Abdelmjid Bouanane. Ce dernier l’accueille chez lui et en compagnie de sa femme gère tout le quotidien du joueur, pour que Facinet Conte n’ait besoin de se concentrer que sur le foot. Et le résultat ne tarde pas à payer.

Bien dans ses crampons et dans sa vie, l’orphelin trouve une famille et un certain équilibre au Maroc. Dès les premiers matches amicaux qu’il dispute au Maroc face aux plus grands clubs marocains, Conte fait déjà la différence si bien que tous les gros clubs du pays souhaitent le recruter… en vain. Car le buteur guinéen est mineur et le projet décidé n’est pas celui-là. À 16 ans, le gamin vit chez Adbedmajid Bouanane et une vraie histoire forte au delà du football naît entre lui et le commandant de bord, qui fait une demande d’adoption. S’il le considérait déjà comme son fils, l’adoption permet de mettre officiellement l’histoire à jour. Cela passe par la case tribunal et Facinet Conte est officiellement adopté par la famille Bouanane. Sa famille adoptive prend une place prépondérante dans son parcours de vie d’adolescent et fait tout pour qu’il ne pense qu’au foot au Maroc. Il a une maman, un papa, une petite soeur qui s’occupe de lui comme une famille normale. Il s’entraîne avec Premier Art (une équipe créée par l’agence de joueurs du même nom composée de joueurs marocains et africains et qui a participé à des amicaux face aux plus grandes équipes marocaines). Lors d’un stage de détection à Marrakech organisée par Premier Art sur 3 jours, une dizaine de clubs européens voit alors le joueur à l’œuvre.

Rennes, Le Havre, le LOSC sous le charme de Conte

Parmi ces clubs figure l’AJ Auxerre. Philippe N’Dioro, alors recruteur de l’AJA, se montre très insistant. Fred Zago, directeur du centre de formation du club icaunais le veut tout comme Jocelyn Janneh et Salifou Soumah (deux autres joueurs africains du projet Premier Art au Maroc), mais Zago parti au moment des négociations finales pour l’arrivée des trois joueurs à Auxerre et l’opération tombe à l’eau. Pas de quoi décourager, N’Dioro, qui en parle à Pierre-Paul Antonetti, qui est responsable du recrutement du Sporting Club Bastia. Ce dernier est convaincu du potentiel du trio et veut recruter les 3 joueurs. Janneh et Soumah signent en Corse, car ils sont majeurs, mais pas Conte qui est mineur. Les 2 joueurs signent à Bastia et derrière Antonetti ne lâche pas l’affaire pour autant concernant Conte, persuadé de son immense potentiel.

Qu’à cela ne tienne, son père adoptif fait des pieds et des mains pour obtenir un visa pour la France. Six mois après l’arrivée des 2 premiers à Bastia, Conte débarque en France en septembre 2022. Malgré des essais prévus dans d’autres clubs, il va d’abord à Bastia. Le coach Régis Brouard le voit et au bout de deux entraînements est littéralement séduit. Derrière, Bastia veut que le joueur reste. Mais comme prévu, Conte entame son tour de France des clubs. Il va d’abord faire un essai à Rennes via Florian Maurice. Durant une semaine, il affiche de belles promesses et le club breton souhaite le conserver un peu plus à l’essai. Mais le joueur doit réaliser un autre essai à Lille. Au LOSC, il fait bonne impression, mais se blesse à la cuisse. Là encore, le LOSC veut le garder. Impossible, car le joueur est attendu au Havre. Il arrive directement le vendredi à Orly au centre d’entraînement du Paris FC pour jouer en amical avec le club doyen face au PFC. Conte, qui est blessé, ne doit jouer qu’une mi-temps. En 45 minutes, il fait une prestation époustouflante et surclasse ses adversaires. Convaincu, Mohamed El Kharraze, directeur sportif adjoint du HAC, souhaite que la famille et le joueur visitent les installations du Havre. Youssef Moussaid et le père du joueur filent en Normandie avec le joueur. À l’issue de la visite, le directeur sportif adjoint, le directeur du centre de formation et Jean Michel Roussier discutent et lui font une proposition de contrat professionnel. Seule condition du joueur, avoir sa famille auprès de lui. Le Havre refuse et tout ce beau monde est de retour à Paris.

La force de Persuasion du Sporting Club de Bastia

Là, une vraie réflexion est menée autour de l’avenir du joueur. L’option Bastia revient sur la table et des discussions avec Claude Ferrandi, le président de Bastia, se font naturellement. Ce dernier comprend immédiatement l’importance de la famille pour le joueur (la famille a quitté le Maroc pour épauler le joueur dans son début de carrière). La direction du club corse menée par Antonetti, Ferrandi et Negroni a vraiment tout fait pour qu’il signe en Corse dans les meilleures conditions. Résultat en octobre, il signe à Bastia (la première licence de sa vie), s’entraîne avec les pros, joue les matches amicaux (dont un match contre la Fiorentina), mais ne peut pas jouer avec les professionnels après deux rejets de la sous-commission de la FIFA, car il est considéré comme un mineur étranger. En janvier 2023 le couperet tombe, il est obligé de repartir en Guinée et évolue durant six mois du côté de la Flamme Olympique FC, club de première division guinéenne.

Là-bas, il y reste 6 mois loin de sa famille restée à Bastia, mais reste bien encadré d’autant que son père fait des allers / retours réguliers entre la France et la Guinée. Facinet Conte joue, fait ses matches mais pense forcément à la suite et à ses futurs débuts avec Bastia. En juin 2023 et à 18 ans, il revient comme prévu en Corse et fait toute la préparation avec les pros. Il débute le 26 août 2023 en Ligue 2 face à Troyes. Conte rentre à la 65e minute et ne met que quelques minutes pour inscrire un doublé qui fait gagner Bastia devant un stade Furiani et des supporters médusés. C’est le début de la belle histoire… Il ne sort plus de l’équipe, progresse et continue d’enchaîner les buts (5 buts en 8 matches en seulement 5 titularisations) sous l’œil avisé de sa famille restée à ses côtés et présent à tous les instants. Absent face à Guingamp (0-0), il a beaucoup manqué au Sporting et ne devrait jouer face à Bordeaux un club qui l’avait scouté lorsqu’il était au Maroc. Il devrait être plus vraisemblablement de retour face au Paris FC le 11 novembre prochain.

La Ligue 1 et l’Europe lui font déjà les yeux doux

Que ce soit le profil du joueur, son ascension fulgurante ou sa marge de progression incroyable, tout cela fait de lui une cible de choix sur le prochain mercato. Selon nos informations, cela commence d’ailleurs sacrément à s’agiter. Deux clubs de Ligue 1, dont le FC Nantes, sont intéressés, de même qu’un club de Bundesliga, un grand club autrichien et un club de Premier League. Mais du côté de l’entourage et même du joueur, pas de précipitation. Facinet Conte se sent bien à Bastia et est concentré à 100 % sur la saison en cours. Le n°31 bastiais n’a pas fait d’un départ une priorité à court terme, lui qui est sous contrat avec Bastia jusqu’en juin 2026. Autre élément à prendre en considération, le processus de naturalisation dont il fait l’objet depuis plusieurs mois. Une naturalisation qui devrait rapidement se décanter et qui fera de Facinet Conte un joueur français. Un argument de plus pour les clubs intéressés…