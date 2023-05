Le PSG a fait une offre pour Bernardo Silva !

La suite après cette publicité

Auteur d’un doublé sur la pelouse du Real Madrid en demi-finale retour de la Ligue des champions, le Portugais Bernardo Silva a confirmé un peu plus sa place parmi les meilleurs à son poste depuis plusieurs saisons. S’épanouissant sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City, le Portugais polyvalent a inscrit 7 buts et délivré 7 passes décisives en 52 rencontres toutes compétitions confondues, en attendant de disputer les deux dernières journées de Premier League et les finales de FA Cup et de C1, prévues début juin.

Des prestations de haut vol qui ne passent pas inaperçues chez les grandes écuries européennes, parmi elles le FC Barcelone, ou encore le Paris Saint-Germain. Pour le club francilien, cet intérêt pour l’ancien Monégasque n’est pas une nouveauté. En effet, comme nous vous en informions sur notre site, Luis Campos, qui connaît très bien le milieu de 28 ans pour l’avoir recruté à l’ASM, souhaite renforcer l’effectif parisien et voit en lui le joueur parfait pour rendre l’équipe plus compétitive. Moins d’un an plus tard, l’intérêt du club de la capitale est toujours intact…

Le PSG a fait une offre à City

Cette curiosité se serait d’ailleurs concrétisée, si on en croit des informations venues de l’autre côté des Pyrénées. En effet, selon les dernières indiscrétions de Relevo, le Paris Saint-Germain a fait une offre à Manchester City pour Bernardo Silva, sous contrat avec les Skyblues jusqu’en juin 2025. Néanmoins, le média espagnol explique que le club, tout juste champion d’Angleterre, et l’international portugais (80 sélections, 10 buts) attendront la fin de la saison actuelle, avec une Coupe aux grandes oreilles en ligne de mire, pour décider de son avenir.

Avec les échéances importantes à venir, le principal concerné est concentré sur les prochaines semaines et n’a pas encore donné son accord pour rejoindre l’actuel leader de Ligue 1. Le média ibérique ajoute que le natif de Lisbonne est l’objectif prioritaire de la direction sportive parisienne lors du prochain mercato, alors que Christophe Galtier n’avait pas voulu évoquer le sujet en conférence de presse vendredi dernier. De quoi relancer l’un des feuilletons les plus attendus par les supporters du PSG pour cet été…