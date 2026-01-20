OM : la pique de De Zerbi aux journalistes marseillais

Présent en conférence de presse à la veille d’un rendez-vous important, Roberto De Zerbi s’est montré satisfait de la richesse offensive dont il dispose actuellement à l’Olympique de Marseille. Un luxe rare pour un entraîneur, qui témoigne de la concurrence instaurée au sein de son effectif et des options multiples à sa disposition pour composer son onze, souvent scruté par la presse.

Avec son sens de la formule habituel, le technicien italien n’a d’ailleurs pas manqué d’adresser une pique, teintée d’humour, aux journalistes présents en conférence de presse avant le choc contre Liverpool : « dans tous les cas, peu importe ce que je fais, je ferai une erreur quand même parce que je suis obligé d’en laisser deux forts sur le banc. Et puis après, vous, vous me critiquerez. Avant les matchs, personne ne dit rien bizarrement, mais après vous parlez tous. Comme en Italie. »