Menu Rechercher
Commenter 25
Ligue des Champions

OM : la pique de De Zerbi aux journalistes marseillais

Par Valentin Feuillette
1 min.
Roberto de Zerbi, coach de Brighton @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
Marseille Liverpool Voir sur CANAL+

Présent en conférence de presse à la veille d’un rendez-vous important, Roberto De Zerbi s’est montré satisfait de la richesse offensive dont il dispose actuellement à l’Olympique de Marseille. Un luxe rare pour un entraîneur, qui témoigne de la concurrence instaurée au sein de son effectif et des options multiples à sa disposition pour composer son onze, souvent scruté par la presse.

La suite après cette publicité

Avec son sens de la formule habituel, le technicien italien n’a d’ailleurs pas manqué d’adresser une pique, teintée d’humour, aux journalistes présents en conférence de presse avant le choc contre Liverpool : « dans tous les cas, peu importe ce que je fais, je ferai une erreur quand même parce que je suis obligé d’en laisser deux forts sur le banc. Et puis après, vous, vous me critiquerez. Avant les matchs, personne ne dit rien bizarrement, mais après vous parlez tous. Comme en Italie. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (25)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille
Roberto De Zerbi

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier