Coupe du monde 2022, Équipe de France : que se passe-t-il avec Karim Benzema ?

À cinq jours de leur entrée en lice au Mondial contre l'Australie, les 26 Bleus ont découvert, ce jeudi, le stade Jassim bin Hamad, antre habituelle du club Al Sadd, où quelque 400 supporters, principalement des invités venus du lycée français Bonaparte de Doha, ont pu apprécier les premiers pas des hommes de Didier Deschamps. Championne du monde en titre et placée dans le groupe D aux côtés du Danemark, de la Tunisie et donc de l'Australie, l'équipe de France aura à cœur de débuter au mieux cette prestigieuse compétition. En attendant, c'est encore la forme physique qui interroge au sein du groupe France.

Après Paul Pogba, N'Golo Kanté, Mike Maignan, Presnel Kimpembe et plus récemment Christopher Nkunku, tous forfaits, l'état de santé de Karim Benzema commence à susciter de sérieuses interrogations. Pour rappel, le Ballon d’Or 2022, blessé au quadriceps de sa jambe gauche avec les Merengues, n’a plus joué un match depuis le 2 novembre dernier et cette sortie contre le Celtic. S'entraînant à l'écart depuis son arrivée chez les Bleus, le buteur tricolore (97 sélections, 37 buts) assure, pourtant, que tout va bien.

Karim Benzema s'est (encore) entrainé à part ...

«Je vais bien. J'avais des petites douleurs, mais pas de déchirure ni de grosse blessure. Je pouvais jouer mais pas à 100 %. Ce n'était pas histoire de prendre ou de ne pas prendre de risque, c'est juste que je n'étais pas à 100 %. J'avais juste des petites gênes. Depuis, j'ai bien travaillé en salle. J'ai couru, j'ai allongé, donc ça va», affirmait, en ce sens, l'attaquant madrilène lors d'une interview accordé à La Chaîne L'Equipe. Oui mais voilà, depuis cette sortie plutôt rassurante, le Lyonnais de 34 ans n'a toujours pas participé à une séance collective complète.

Après s'être entraîné une quinzaine de minutes à l’entraînement avant de filer en salle avec un membre du staff tricolore, mardi dernier, sans que l’on sache si cette séance écourtée était prévue ou non, Benzema a une nouvelle fois passé la majeure partie de l’entraînement de ce jeudi, le premier depuis l’arrivée des Bleus au Qatar, à côté du groupe. Présent avec le reste de ses coéquipiers au début de la séance, KB9 a finalement accompagné Raphaël Varane dans un travail, plus individuel, de courses avec le préparateur physique des Bleus.

Présent en conférence de presse, ce jeudi, son nouveau coéquipier au Real, Aurélien Tchouameni, semblait, lui aussi, rassuré quant à l'état de santé de son partenaire : «s'il n'a pas joué c'est parce qu'il n'était pas à 100%. En France et à Madrid, tout le monde respecte ça. Son physique ? Il n'est pas inquiet. Il a beaucoup d'expérience, il connait son corps. S'il n'a pas joué, c'est qu'il ne sentait pas capable d'aider l'équipe. Au moment où il sera prêt, il jouera», lançait, à ce titre, l'ancien Monégasque. Reste désormais à savoir quand Didier Deschamps pourra véritablement lancer son arme offensive. Contre l'Australie ? Face au Danemark ? Plus tard ? À l'heure où nous écrivons ces lignes, rien est sûr et les questions subsistent...