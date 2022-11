Coupe du monde 2022 : c'est l'hécatombe en équipe de France !

La suite après cette publicité

Si l’équipe de France parvient à conserver son titre de championne du monde, c’est qu’elle aura affiché de belles ressources mentales. Alors que le premier match des Bleus dans cette Coupe du monde 2022 est programmé dans six jours à peine (le 22 contre l’Australie), Didier Deschamps doit faire face à une véritable hécatombe. Rarement le sélectionneur a dû composer avec plusieurs forfaits de taille. Il y a eu ceux très marquants de Paul Pogba et de N’Golo Kanté. Les deux patrons du milieu en Russie quatre ans auparavant.

Deux forfaits qui ont d’ailleurs laissé planer pas mal de doutes concernant leurs remplaçants. Il n’était pas prévu comme titulaire, mais Mike Maignan restait une très belle doublure d’Hugo Lloris. Excellent avec l’AC Milan et précieux dans son jeu au pied, l’ex-Parisien n’est pas suffisamment remis d’une blessure au mollet. DD s’envolera donc au Qatar avec les trois mêmes gardiens qu’en 2018 (Lloris, Mandanda, Aréola).

Les ennuis s'enchaînent

Sont ensuite venus s’ajouter les forfaits de dernière minute. Touché au talon d’Achille, Presnel Kimpembe a à peine posé le pied à Clairefontaine avant d’en repartir illico, incapable d’être à 100%. De quoi laisser une défense dans le doute, puisque privée d’un de ses cadres. Sans oublier l’état de forme encore incertain de Raphaël Varane. Interrogé sur le joueur de Manchester United, Deschamps a tenté de se montrer rassurant. « Il va bien. Il a le moral et de bonnes sensations. Il est censé être disponible pour le premier match ». « Censé » et pas « certain », là est la différence qui inquiète. Tout du moins pour le match face aux Australiens.

Une défense touchée, tout comme l’attaque ! Alors que ce secteur de jeu était celui qui suscitait le moins d’interrogations, deux nouvelles sont venues frapper le moral des Bleus. Leader offensif, Karim Benzema a juré qu’il sera prêt le 22 novembre. Toutefois, le Ballon d’Or 2022 n’a plus joué de match depuis le 2 novembre et hier, il n’est resté que 15 minutes à l’entraînement avant de filer en salle avec un membre du staff tricolore, sans que l’on sache si cette séance écourtée était prévue ou non. Enfin, la très mauvaise nouvelle est venue de Christopher Nkunku. Victime d’un choc à l’entraînement avec Eduardo Camavinga, le buteur du RB Leipzig a dû déclarer forfait pour le Mondial et devrait être remplacé par Randal Kolo Muani. Quand Deschamps disait qu’il avait jusqu’à la veille du premier match de la compétition pour appeler des joueurs, il ne croyait malheureusement pas si bien dire.