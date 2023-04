Montpellier : Wahbi Khazri réagit à son étiquette de… "gros"

Artisan majeur du match nul décroché par Montpellier ce vendredi face à l’OM (1-1), au Vélodrome, lors de la 29e journée de Ligue 1, Wahbi Khazri a rappelé qu’il avait encore du ballon malgré ses 32 printemps. Avant dernier passeur sur le but d’Arnaud Nordin, à la suite d’un numéro de soliste et d’un superbe coup du sombrero laissant Mattéo Guendouzi sur place, le Tunisien a été gratifié de la note de 7 sur 10 par notre rédaction, suffisant pour en faire l’homme du match. Interrogé après la rencontre au micro de Prime Video, le natif d’Ajaccio a assuré qu’il était encore en forme, et a réagi à cette étiquette de "gros" qui lui colle à la peau depuis des années.

«Je suis toujours le même joueur. Cela fait 15 ans qu’on me colle à la peau l’étiquette de 'gros’ mais je l’assume. Je suis un bon vivant, j’aime la vie mais j’aime surtout mon métier, a-t-il rappelé après la rencontre. Je suis un fan de foot, je regarde tous les matchs, les gens l’oublient. Si j’étais gros comme les gens le disent, je n’aurais pas fait la carrière que je fais. J’ai quand même fait deux Coupes du monde. Je parle avec beaucoup d’humilité mais je me donne les moyens de réussir, a ajouté le joueur de 32 ans, avant de satisfaire du résultat du soir : ce soir je suis content, je suis dans un groupe qui vit bien, on a la chance d’avoir de bonnes structures, un président à nos côtés qui nous aime, le staff et le coach qui font du bon boulot et sont derrière nous dans n’importe quelle situation. Et l’équipe, quand on voit comment les mecs se démènent, la qualité de ce groupe… Il ne faut pas s’arrêter là, valider vite le maintien et regarder vers le haut pourquoi pas. »

