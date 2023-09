La pépite que Zidane avait conseillé au Real Madrid

La suite après cette publicité

Étincelant et buteur lors du succès de Manchester City face à West Ham (1-3), Jérémy Doku a livré un véritable récital sur son aile gauche. En alliant dribbles chaloupés, accélérations et même finition, l’ancien du Stade Rennais a mis tout le monde d’accord samedi après-midi dans la banlieue de Londres, au point d’obtenir les louanges de son entraîneur Pep Guardiola. En Espagne aussi, la prestation du jeune belge (21 ans) n’ait pas passé inaperçu puisque Defensa Central raconte que Doku avait été proposé par Zinédine Zidane au Real Madrid à l’époque. En vain.

Selon le média espagnol, l’ex-tacticien madrilène avait coché le nom de l’ancien ailier rennais pour le faire venir à Madrid. Mais le transfert ne s’est pas fait, pour la simple et bonne raison que le club breton semblait trop gourmand en réclamant une indemnité qui dépassait les attentes de la Casa Blanca. Au final et quelques années plus tard, voilà que Manchester City a pointé le bout de son nez pour faire venir Jérémy Doku en Angleterre, lui qui réalise de sacrés débuts en Premier League. Espérons que le Real Madrid ne s’en morde pas les doigts à l’avenir…