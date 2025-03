Aston Villa - Club Bruges : les compositions officielles

Les 8es de finale retour de la Ligue des champions se poursuivent avec Aston Villa qui accueille le Club Bruges (coup d’envoi 21h00, un match à suivre sur FM). Le club de Birmingham a tout pour se hisser en quarts de finale puisque les hommes d’Unai Emery se sont imposés en Belgique à l’aller (3-1). Il faut donc finir le travail afin de rejoindre le Top 8 européen, ce qui serait une première pour les Villans depuis 1983. Et pour rappel, le vainqueur de cette double confrontation retrouvera le PSG en quarts de finale.

Pour cette rencontre, Unai Emery récupère Asensio, Martinez et Onana qui étaient absents ce week-end en championnat alors que Barkley, Garcia et Malen sont absents. Martinez débute donc dans le but avec une défense sans Français puisque Disasi et Digne commencent sur le banc. Cash, Konga, Mings et Maatsen sont titulaires. Kamara démarre au milieu avec McGinn et Tielemans tandis que devant Watkins est soutenu par Rogers et Rashford puisque Asensio est remplaçant au coup d’envoi. Côté Belge, Nicky Hayen doit composer sans Meiler et Seys, déjà forfaits à l’aller. Sabbe débute à droite de la défense et au milieu Onyedika est préféré à Vetlesen. Devant, Jutgla pourra compter sur le soutien de Talbi, Tzolis et Vanaken.

Les compositions officielles :

Aston Villa : Martinez - Cash, Konsa, Mings, Maatsen - McGinn, Kamara, Tielemans - Rogers, Watkins, Rashford.

Club Bruges : Mignolet - Sabbe, Ordonez, Mechele, De Cuyper - Jashari, Onyedika - Talbi, Vanaken, Tzolis - Jutgla.