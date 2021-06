Lille en pince pour Beto, l'un des attaquants les plus suivis du Portugal

La suite après cette publicité

À Lille, le dossier prioritaire est bien évidemment celui de Christophe Galtier. Mais en coulisses, le club nordiste s’active également. Outre le besoin de vendre, les Dogues doivent également se renforcer. Un titre de champion de France est à défendre et il y a surtout une Ligue des Champions à jouer.

Face au calendrier chargé qui s’annonce, le LOSC est donc obligé de s’étoffer. Le mois dernier, nous vous révélions que le Bordelais Yacine Adli faisait partie des pistes pour l’entrejeu. Mais l’attaque sera aussi retouchée, notamment le poste d’avant-centre. Auteur d’une incroyable fin de saison (7 buts inscrits en 7 matches), Burak Yilmaz a porté son club lors du sprint final en Ligue 1.

Beto connaît déjà Lille

Mais le Turc a 35 ans et il ne lui reste plus qu’un an de contrat. Lille se doit donc de préparer sa succession. Et selon Record, les Nordistes ont ciblé une ancienne connaissance évoluant au Portugal : Beto. Un intérêt qui nous a été confirmé. Âgé de 23 ans, ce dernier est l’attaquant de Portimonense (14e de Liga NOS). Auteur de 11 buts et 3 passes décisives en 30 matches de championnat, Beto est connu au domaine de Luchin.

Cet attaquant au grand gabarit (1,94m, 88 kg) avait en effet fait un essai chez les Dogues en 2019. Un jeune talent repéré par Luis Campos, dont nous vous avions fait la présentation, qui cartonnait à l’époque en troisième division portugaise, au Clube Olimpico de Montijo (21 buts inscrits en 34 matches). Pour le moment, le stade de l’intérêt n’a pas été dépassé, mais si Lille veut réellement tenter sa chance, il va falloir aller vite, car tous les gros poissons de Liga NOS (Benfica, Porto surtout) et le Napoli sont à l’affût.