BL : Mayence poursuit son beau début de saison en giflant Kiel

Mayence reprend sa marche en avant. Quinze jours après leur victoire face à Dortmund (3-1), les hommes de Bo Henriksen se sont imposés aisément face au promu Kiel (0-3). Amiri (11e), l’international allemand Burkardt, pour son 7e but de la saison déjà (37e), et Lee (53e), ont chacun participé à la fête en y allant de leur but.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Mayence 16 11 +4 4 4 3 18 14 17 Kiel 5 11 -16 1 2 8 12 28

Grâce à ce succès, Mayence grimpe à la 7e place de Bundesliga, tandis que Kiel, une seule victoire cette saison, reste avant-dernier. Pour rappel, la dernière place de Bundesliga reste attribuée à Bochum, seule équipe des 5 grands championnats à ne toujours pas avoir gagné cette saison.