La Premier League ouvre ses portes à un retour de Georginio Wijnaldum

«Maintenant, la position du PSG est claire : les joueurs qui ne font pas partie du projet devront partir. Certains ont profité de la situation, maintenant c’est fini !» A en croire Nasser Al-Khelaïfi, «le bling-bling», c'est terminé. Le club de la capitale veut faire table rase du passé, prendre exemple sur Kylian Mbappé, et reconcentrer tout le monde vers un même objectif : la victoire en C1.

Pour parvenir à ses fins, la direction a aussi dressé une liste de joueurs invités au départ. On y retrouve Mauro Icardi, Ander Herrera, Abdou Diallo, Danilo Pereira, Layvin Kurzawa ou encore Georginio Wijnaldum, lequel aura déçu pour sa première saison en France. Pour le moment, les prétendants ne se bousculent pas mais la donne est en train de changer pour le Néerlandais car plusieurs clubs de Premier League se sont signalés.

La Premier League n'a pas oublié Wijnaldm

A en croire le Liverpool Echo, c'est du côté de son ancienne ville d'accueil qu'il faut regarder mais non pas chez les Reds. C'est Everton, le club voisin qui souhaite le faire venir. Sauvé in extremis de la relégation en Premier League, Frank Lampard est bien décidé à donner des moyens à son équipe pour progresser. Le PSG privilégie évidemment un transfert mais n'écarte pas l'idée d'un prêt d'une saison, si possible avec option d'achat.

Le club français a également un avantage. Il y a de la concurrence sur ce dossier qui vient d'Angleterre permettant de faire grimper les enchères et d'avoir les cartes en main. Les Toffees sont loin d'être les seuls à s'intéresser au joueur de 31 ans. Leicester, Wolverhampton et West Ham sont également sur les rangs d'après le même média, qui évoque d'autres intérêts ailleurs en Europe. Wijnaldum lui privilégie un retour en Premier League.