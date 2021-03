Leeds United - Chelsea : les compositions officielles

La suite après cette publicité

En début d'après-midi, le Leeds United de Marcelo Bielsa accueille les Blues de Thomas Tuchel, à l'occasion de la 28e journée de Premier League. Pour ce match, Pablo Hernandez et Adam Forshaw sont forfaits et les locaux s'organisent sans surprise autour d'un 4-1-4-1.

En face, Chelsea, privé de Thiago Silva (problème musculaire) et Tammy Abraham (cheville), se présente en 4-2-3-1 et avec ses hommes forts des dernières semaines. L'intenable Mason Mount est bien là, tout comme le retrouvé Antonio Rüdiger. Enfin, Kai Havertz débutera dans une position de faux neuf que Tuchel considère comme son meilleur poste.

Les compositions des équipes :

Leeds : Meslier - Ayling, Llorente, Struijk, Alioski - Phillips - Raphinha, Roberts, Dallas, Harrison - Bamford.

📋 Your #LUFC Starting XI...

Chelsea : Mendy - Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Chilwell - Jorginho, Kante - Ziyech, Mount, Pulisic - Havertz.

Today's team to take on Leeds! 📝#LEECHE pic.twitter.com/K54xkjWTKJ