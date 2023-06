La fin de saison tonitruante de Loïc Badé !

Dans le football tout va très vite ! Cet adage, Loïc Badé peut tout particulièrement en parler. Il y a six mois, le solide défenseur central trainait son spleen à Nottingham Forest. Arrivé en Angleterre en toute fin de mercato estival, l’ancien Lensois n’était quasiment jamais appelé dans le groupe et devait regarder les matches de son équipe à la télévision. Un calvaire pour l’international espoir alors brisé en pleine progression. Fort logiquement, les différentes parties mettent un terme à cette drôle d’expérience et Loïc Badé retourne à Rennes… pour prendre la direction du Séville FC.

La suite après cette publicité

Une certaine prise de risque d’autant que le club sévillan n’est que 18e de Liga lorsqu’il arrive et qu’il pense plus à se sauver de la relégation qu’à remporter la Ligue Europa. Pourtant, rapidement Loïc Badé prend ses marques avec sa nouvelle équipe qui retrouve rapidement des couleurs. Comme un poisson dans l’eau dans son nouvel environnement sous les ordres de Jorge Sampaoli puis de José Luis Mendilibar, le roc défensif tricolore s’impose rapidement dans le onze de départ. "«Il s’est rapidement épanoui à Séville en tant que joueur et les supporters l’ont rapidement adopté», nous explique Antony Mendez son conseiller.

À lire

C3 : Séville a rendu hommage à Sergio Rico avant la finale

Un contrat de quatre ans avec Séville !

Solide aussi bien en Liga qu’en Ligue Europa, il participe grandement à la spectaculaire fin de saison du club espagnol qui remonte à la 11e place de Liga (Séville peut encore terminer 7e la faveur de bons résultats lors de la dernière journée). Et que dire de l’épopée sévillane en Ligue Europa et les éliminations successives du PSV Eindhoven, de Fenerbahce, de Manchester United et de la Juventus Turin avant le sacre final mercredi face à la Roma. Autant de succès auxquels a participé l’ancien Rennais qui a prouvé à qui voulait l’entendre qu’il n’avait rien perdu de son talent. « Ses expériences compliquées à Nottingham et à Rennes l’ont fait grandir. Il n’a jamais lâché, il mérite aujourd’hui ce qui lui arrive», nous explique Mendez.

La suite après cette publicité

Cinq mois incroyables donc pour le joueur formé au Havre qui a eu l’agréable surprise d’apprendre quelques heures avant la finale de Ligue Europa qu’il était retenu dans l’équipe de France Espoirs pour disputer l’Euro du 21 juin au 8 juillet, en Géorgie et en Roumanie. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, Monchi et Séville vont lever l’option d’achat incluse cet hiver lors du prêt du joueur en Andalousie. A noter que Rennes va récupérer 12 M€ dans l’opération. Selon nos informations, plusieurs grosses écuries européennes dont le PSG se sont d’ailleurs renseignés ces dernières semaines sur Badé. Mais ce dernier va donc s’engager pour quatre saisons avec le septuple vainqueur de la Ligue Europa et va découvrir la Ligue des Champions. Bien dans sa tête, épanoui dans son nouveau club, Loïc Badé ne pouvait rêver mieux…