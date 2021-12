Ligue Europa Conference : Rennes-Tottenham définitivement annulé

L'UEFA a annoncé ce samedi que la rencontre comptant pour la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue Europa Conference entre le Stade Rennais et Tottenham est définitivement annulée, faute d'avoir trouvé une date de report. Une décision prise suite à l'incapacité des Spurs de jouer ce match décisif pour une qualification en phase finale de la C4, et ce en raison de 13 cas de Covid-19 au sein du club (8 joueurs et 5 membres du staff).

«En conséquence, le match ne peut plus être joué et l'affaire sera donc transmise à l'Instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA pour qu'une décision soit prise conformément à l'annexe J du règlement des compétitions susmentionné.» Dans ce cas, Tottenham serait l'équipe responsable de la non-tenue du match, ce qui leur vaudrait une défaite 3-0 sur tapis vert et une élimination de la compétition.