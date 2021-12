Les lourdes accusations de Thomas Tuchel envers la Premier League, Antonio Rüdiger a une préférence pour son futur club

La suite après cette publicité

Tuchel n'en peut plus de la Premier League

En Angleterre, c’était le Boxing Day hier. Chelsea s’est imposé 3-1 contre Aston Villa, mais leur entraîneur, Thomas Tuchel reste furieux contre la Premier League. Le coach allemand a accusé la Premier League d'avoir «gâché la saison de Chelsea», dans un contexte de chaos lié au covid et de la liste des absents croissante. «Déconnecté» titre The Sun avec un jeu de mots. Il est exaspéré par le rythme des matchs et les décisions des instances britanniques qui ne vont pas dans le sens des autres championnats, avec une trêve hivernale par exemple. Chelsea a perdu sur blessure N’Golo Kanté et Thiago Silva dans ce match. Ils ont pu compter sur Romelu Lukaku, qui a fait son retour après avoir contracté le covid. L’attaquant belge a relancé les siens avec son but. Avec encore un jeu de mots subtil, le Daily Star parle de «cadenassage». Le plus important, c’est que «Luk est de retour» écrit le Daily Mail. Lukaku a demandé aux Blues dans une interview d'être «des chasseurs» et surtout «de chasser les leaders».

Rüdiger préfère le blanc

Le Real Madrid prépare un gros coup sur le mercato. AS met en Une ce matin le défenseur de Chelsea Antonio Rüdiger. L’international allemand est libre de signer où il veut l’été prochain. Il a reçu des offres du PSG et du Bayern, mais selon le quotidien espagnol, il préfère Madrid. À l'image de l'arrivée de David Alaba, le club espagnol pourrait donc accueillir un nouveau défenseur gratuitement l'été prochain. Comme le titre AS AS c’est «un transfert en bonne voie». C'est la pièce définitive qui manque à Ancelotti pour constituer la meilleure défense d'Europe.

La Serie A blinde le marché

En Italie, tous les journaux sportifs du pays sont focus sur le mercato hivernal. Il faut dire que les clubs de Serie A sont déjà très actifs sur le marché. Le Corriere Dello Sport nous explique ce matin que l’AC Milan est déçu par Olivier Giroud et s’intéresserait au jeune portugais Beto de l’Udinese. Le directeur sportif de l’Inter , Giuseppe Marotta pense à Davide Frattesi, Gianluca Scamacca et Giacomo Raspadori pour renforcer les Nerazzurri cet hiver. Maitland-Niles pourrait faire ses valises et partir d’Arsenal pour la Roma. La Gazzetta Dello Sport met en avant ce matin 2 joueurs: Jérémie Boga et Sven Botman. Le premier va quitter Sassuolo pour rejoindre l'Atalanta Bergame contre 22 M€ plus des bonus. Le second intéresse l’AC Milan. Les Giallorossi sont à fond pour le défenseur néerlandais de Lille: ils ont besoin de lui pour le Scudetto. Les dirigeants du LOSC demandent 30 millions pour son défenseur. La Juve va se concentrer sur sa jeunesse pour le prochain mercato comme nous le présente Tuttosport ce matin. Selon le quotidien , Arthur est susceptible de partir en prêt, la même solution serait également adoptée en dernier recours pour Aaron Ramsey. Le club turinois pourrait alors foncer sur Zakaria, qui est sur le point de se libérer du Borussia Mönchengladbach.