Bayern Munich-Plzen : les compositions officielles

Place à la troisième journée de la Ligue des champions. A partir de 18h45, le Bayern Munich accueille le Viktoria Plzen dans le groupe C (un match à suivre en direct sur notre site). Si les Bavarois sont sur courant alternatif en Bundesliga, troisièmes avec quatre victoires en huit matches, ils carburent sur la scène européenne puisqu'ils dominent le « groupe de la mort » avec deux succès en autant de matches, à Milan face à l'Inter (2-0) et à domicile contre le Barça (2-0). A contrario, les Tchèques, leaders de leur championnat, sont, assez logiquement, en grande souffrance dans cette poule. Plzen a débuté sa campagne par un lourd revers en Catalogne (1-5), avant de chuter à domicile face à l'Inter (0-2).

Pour cette rencontre, Julian Nagelsmann doit composer sans Kimmich et Muller, touchés par le Covid-19, et les Français Hernandez, blessé, et Coman, en reprise. Il reste fidèle à son 4-2-3-1 avec la titularisation de Marzaoui à droite de la défense. Upamecano et De Ligt forment l'axe alors que Davies est à gauche. Goretzka et Gravenberch sont alignés à la récupération alors que Sané, Musiala et Mané vont évoluer en soutien de Gnabry. Côté tchèque, Michal Bilek, coach de Plzen, déplore aussi plusieurs absents comme Bucha, suspendu, ou encore Sykora, blessé, mais aligne tout de même son équipe en 4-2-3-1. Ndiaye prend la place de Bucha dans l'entrejeu alors que Kopic remplace Sykora. A noter également la titularisation de Tvrdon dans le but, Sykora étant trop juste.

Les compositions officielles

Bayern Munich : Neuer – Mazraoui, Upamecano, De Ligt, Davies – Goretzka, Gravenberch – Sané, Musiala, Mané – Gnabry.

Viktoria Plzen : Tvrdon – Holik, Hejda, Pernica, Havel – Kalvach, Ndiaye – Kopic, Vlkanova, Mosquera – Chory.

