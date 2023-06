Marcelo Gallardo a recalé l’OM !

La suite après cette publicité

C’était un dossier qui semblait bien avancé, au point où des réunions avaient déjà eu lieu entre la direction de l’OM et le principal concerné pour travailler sur la saison à venir. Mais tout est tombé à l’eau dans la nuit de samedi à dimanche. Ou du moins, c’est à ce moment que les médias argentins ont ruiné les espoirs de l’OM. TyC Sports a ainsi dévoilé que Marcelo Gallardo a finalement dit non à l’écurie phocéenne.

Comme l’indique le média argentin, l’ancien coach de River Plate, toujours sans club, a décliné la proposition phocéenne après plusieurs jours de réflexion. Il a remercié Pablo Longoria pour son intérêt, mais a dit non car il estimait ne pas être à 100% pour accepter l’offre du club de Ligue 1.

Deux options restantes

Un coup dur pour l’écure phocéenne, puisque l’Argentin était la priorité. Mais contrairement à ce qui avait été dit, et comme nous vous le dévoilions en exclusivité hier, rien n’était encore signé entre les deux parties. Nous vous révélions aussi qu’en plus de l’Argentin, les Marseillais pensaient à Paulo Fonseca du LOSC ainsi qu’à l’Espagnol Marcelino Garcia Toral, aussi libre de tout contrat.

Pablo Longoria devra donc rapidement passer la deuxième pour pouvoir enrôler son futur coach, notamment pour construire un effectif cohérent et correspondant à la façon de jouer du futur locataire du banc du Vélodrome. On devrait donc en savoir plus dans les heures à venir…