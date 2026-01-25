Premier League : Manchester United crée la sensation sur la pelouse d’Arsenal

Cette saison, Arsenal écrase tout. En championnat, les Gunners confirment leur ascension. Sur la scène européenne, les hommes de Mikel Arteta déroulent et peuvent d’ores et déjà entrevoir les huitièmes de finale de la compétition. Alors ce dimanche, à l’occasion de la 23e journée de Premier League, le club londonien espérait une seule chose : confirmer sa suprématie. Opposé au Manchester United de Michael Carrick, sixième du championnat au coup d’envoi, Arsenal a finalement subi une des rares déconvenues de son début de saison.

Alignés en 4-3-3 avec une attaque composée de Saka, Trossard et Jesus, les Gunners vivaient un début de match plus que compliqué. Bousculé et gêné par le pressing adverse, Arsenal ne trouvait pas la faille et devait finalement profiter d’un coup du sort pour ouvrir le score. À la réception d’un centre d’Hincapié touché par Dorgu, Saka glissait en retrait du droit à Ödegaard. Le capitaine norvégien frappait de l’extérieur du gauche en première intention et sous la pression de Timber, Lisandro Martinez déviait du talon (1-0, 28e). Devant au score, le leader de PL était pourtant loin d’être dominant. Et ce qui devait arriver arriva…

Le Manchester United de Carrick enchaîne

Sur une remise maladroite de Zubimendi, Mbeumo surgissait, effaçait Raya et relançait les Red Devils (1-1, 36e). Accroché à la pause, Arsenal vivait une après-midi contrariante. Et là suite des débats confirmait la tendance. Au retour des vestiaires, Manchester United renversait totalement le cours de ce match. Au bout d’une action rondement menée, Dorgu sollicitait le une-deux dans l’axe avec Bruno Fernandes avant d’envoyer une frappe sèche qui heurtait la transversale avant de rentrer dans le but (1-2, 50e). Renversé, le club de Londres tentait bien de réagir dans la dernière demi-heure.

Si Arteta changeait ses plans en envoyant Gyökeres, White, Merino et Eze, Manchester United tenait bon et contenait les assauts des locaux. En ballotage favorable pour réaliser une très belle opération, les Red Devils craquaient finalement à quelques instants de la fin. Sur un corner, Lammens se trouait et Merino en profitait pour relancer les siens (2-2, 83e). Une soirée qui virait finalement dans l’irrationnel. Sur le gong, Cunha, servi par Mainoo, climatisait l’Emirates Stadium d’un magnifique enroulé du droit. Un geste de classe offrant la victoire à Manchester United, désormais 4e de PL. Arsenal reste leader.