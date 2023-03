Lens : la déclaration d’amour de Lucas Chevalier pour Brice Samba

Brice Samba réalise une saison très impressionnante avec le RC Lens et il n’est d’ailleurs pas étranger aux très bons résultats du club nordiste lors de cet exercice 2022-2023. A 28 ans, le portier lensois est peut-être dans la meilleure forme de sa carrière. Avec ses dernières prouesses réalisées en club, il pourrait même prétendre à une place pour la prochaine liste de Didier Deschamps, à en croire Lucas Chevalier, dithyrambique avec son compatriote qui occupe le même poste que lui sur le terrain. «Il est en évolution constante, je pense que sans lui Lens n’est pas à cette place» a tout d’abord confié le gardien lillois sur Prime Video avant de poursuivre.

La suite après cette publicité

«Dans les grandes équipes, il faut des grands gardiens. On savait moi le premier, je regarde beaucoup ses matches, c’est un gardien très performant. Même sur le but qu’on met, il fit deux arrêts. Je me dis même que ça ne va jamais rentrer. C’est un top gardien de L1 et je suis content qu’il soit si performant. La liste de Deschamps ? Moi c’est trop tôt, je suis avec les Espoirs. Lui a 27 ou 28 ans, il a l’âge de la maturité, c’est là qu’on commence à toucher le Graal. Il mérite d’être dans les trois» a conclu Lucas Chevalier, après le match nul entre les deux équipes dans le Derby du Nord (1-1). Des mots qui devraient faire plaisir à Brice Samba.

À lire

EdF: Brice Samba lance un appel à Didier Deschamps