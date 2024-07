Le Bayern Munich veut se débarrasser de Kingsley Coman

Cette fois, l’histoire d’amour entre le Bayern Munich et Kingsley Coman (28 ans) semble bel et bien toucher à sa fin. Arrivé en Bavière en 2015 en provenance de la Juventus, l’ancien Titi parisien sort d’un Euro très compliqué. Miné par sa condition physique, l’ailier n’a disputé que 15 minutes face aux Pays-Bas.

Sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2027, Coman sort également de sa plus mauvaise saison avec la formation allemande, en termes de statistiques (5 buts et 3 passes décisives en 27 matches, toutes compétitions confondues). Cela n’efface pas les neuf belles années passées outre-Rhin (63 buts, 66 passes décisives en 294 rencontres), mais le Bayern souhaite repartir sur une page presque blanche.

Le Bayern veut tourner la page

Selon L’Équipe, le nouvel entraîneur du Bayern, le Belge Vincent Kompany, ne compterait plus sur Coman. Désireux d’entamer un nouveau cycle, l’ancien défenseur et ses dirigeants misent surtout sur d’autres éléments dont le nouveau venu, Michael Olise, arraché à Crystal Palace en échange de 60 M€ environ. En clair : le Bayern veut se séparer de Coman d’ici la fin du mercato estival et réclame entre 50 et 60 M€.

Souvent considéré comme un joueur talentueux, l’ancien pensionnaire du Paris Saint-Germain a aussi l’étiquette de joueur trop souvent blessé. Durant la saison 2023/2024, il a par exemple passé pas moins de 125 jours cumulés à l’infirmerie, soit un peu plus de quatre mois. Trop c’est trop donc pour le Bayern. Cette information vient en tout cas confirmer la dernière rumeur annonçant la volonté de l’ailier d’aller voir ailleurs. Et pour rappel, le PSG a été cité parmi les courtisans.