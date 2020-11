EdF : le gros regret d'Antoine Griezmann

Défaits par la Finlande sur leur pelouse du Stade de France ce mercredi soir, les joueurs de l’équipe de France ne rassurent pas. Malgré vingt premières minutes assez intéressantes notamment dans les intentions, le manque de réalisme n’a pas manqué de ternir celles-ci. Pour sa première sous le maillot des Bleus, Marcus Thuram a montré de l’envie, sans pour autant trouver le chemin des filets. Un manque de lucidité dans le dernier geste que semble regretter Antoine Griezmann. Interrogé au micro de M6 à l’issue de la rencontre, l’attaquant du FC Barcelone admet que le match aurait été complètement différent si les Bleus avaient confirmé leur bonne entame de match par un but.

«On a eu deux, trois occasions. S'il les met au fond (Marcus), c'est un autre match. Mais on n'était pas dedans», a toutefois admis le champion du monde 2018. «Après, ils étaient bien organisés derrière et on a eu beau mettre du monde, on n'a pas su trouver les occasions et faire du danger. Maintenant, il faut regarder ce qu'on a fait de mauvais et penser déjà à samedi», dit-il pour conclure. S’ils ne veulent pas entendre parler de petite crise, les Bleus devront montrer un tout autre visage face au Portugal de Ronaldo samedi soir.