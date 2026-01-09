Menu Rechercher
Premier League

Arsenal : Martinelli s'est excusé auprès de Conor Bradley

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Gabriel Martinelli sous le maillot d'Arsenal. @Maxppp
Arsenal 0-0 Liverpool

Un joueur qui se tord de douleur au sol, un autre qui tente de le sortir des limites du terrain. Voilà la drôle de scène aperçue hier soir entre Arsenal et Liverpool, en fin de rencontre. Conor Bradley a fini par sortir sur civière, son entraîneur craignant le pire pour son genou, et Gabriel Martinelli s’est lui fait dézinguer pour son comportement par la presse anglaise. Mais le Brésilien a tenu à s’excuser publiquement, via un message publié sur les réseaux sociaux.

« Conor et moi avons échangé des messages et je lui ai déjà présenté mes excuses. Je n’avais vraiment pas réalisé qu’il était gravement blessé sous le coup de l’émotion. Je tiens à lui dire que je suis profondément désolé de ma réaction. Je souhaite à Conor un prompt rétablissement », a écrit l’ailier brésilien, qui pourrait malgré tout être sanctionné pour son geste.

Premier League
Arsenal
Liverpool
Gabriel Martinelli
Conor Bradley

Premier League Premier League
Arsenal Logo Arsenal FC
Liverpool Logo Liverpool FC
Gabriel Martinelli Gabriel Martinelli
Conor Bradley Conor Bradley
