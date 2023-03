Le Bayer Leverkusen a puni Mitchel Bakker

La suite après cette publicité

Durant deux saisons, Mitchel Bakker a porté les couleurs du Paris Saint-Germain. Mais le Néerlandais a rejoint le Bayer Leverkusen en 2021. Un club où il semble s’épanouir. Mais le défenseur âgé de 22 ans a vécu une petite mésaventure.

Auteur de bons matchs contre Monaco et Fribourg, il a pris place en tribunes ce week-end face au Hertha Berlin (victoire 4-1). Et ce lundi, Bild dévoile qu’il a tout simplement dormi trop longtemps et qu’il est arrivé en retard lors de la dernière séance d’entraînement. Ce qui n’a pas été du goût de Xabi Alonso, qui l’a puni et donc envoyé en tribunes ce week-end. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Bakker arrive en retard, précise Bild.

