Stade Rennais : la mise au point de Christopher Wooh sur son avenir

La période est sombre au Stade Rennais. L’élimination en Coupe de France à Troyes, club de Ligue 2, aura été la goutte de trop. Sous l’impulsion de la direction, le club a décidé de créer un loft pour mettre à l’écart plusieurs éléments (Santamaria, Gallon, Gronbaek, Kamara). La porte de la sortie leur a bien été signifiée. C’est avec le groupe restant, et peut-être d’autres renforts, que Jorge Sampaoli tentera de redresser la situation en seconde partie de saison, dont devrait faire partie Christopher Wooh (23 ans). Ce dernier avait besoin de mettre les choses au point.

La suite après cette publicité

«Des envies de départ ? Des envies supposées…, répond le défenseur à Ouest-France. Je n’ai jamais évoqué cette envie. Janvier est assez complexe avec les transferts, je reste focus, j’essaye de contrôler ce que je peux, le travail tous les jours pour être performant et mettre le doute dans la tête du coach. Je souhaite rester, en tout cas je ne veux pas laisser l’équipe dans cette situation difficile, donner le maximum que j’ai, et on verra ce que réservera l’avenir.» Nous vous révélions en début de mercato que l’ancien Lensois était suivi par Stuttgart.