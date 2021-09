MU : la joie de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a encore frappé. Le Portugais a inscrit le but vainqueur de Manchester United, qui était mal embarqué face à Villarreal à Old Trafford, à la 95e minute (succès 2-1, 2e journée de la phase de poules de Ligue des Champions) ! L'attaquant a exprimé sa satisfaction en zone mixte au micro de Canal Plus.

« C'est toujours spécial quand tu marques le but vainqueur. Ca te rend heureux. C'est un honneur de marquer le but de la victoire mais je dois souligner l'attitude de l'équipe. On a réussi à inverser le résultat, on a eu une super attitude. Les supporters aussi nous ont poussé. C'est pour ça que je suis revenu, pour aider l'équipe, marquer des buts. L'équipe était un peu nerveuse à cause de la situation. On avait perdu le premier match, on était menés, mais on a donné une bonne réponse », a lancé CR7, plus que jamais le héros du peuple mancunien.