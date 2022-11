LdC : la terrible statistique de l'Olympique de Marseille

L'Olympique de Marseille ne sera pas présent en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Après leur défaite face à Tottenham au stade Vélodrome, les Phocéens finissent bons derniers du groupe D et ne verront donc même pas la Ligue Europa. Une grosse désillusion pour les hommes d'Igor Tudor qui auront tout perdu lors de ses 90 dernières minutes face aux Anglais.

Alors qu'une réalisation de Pierre-Emile Höjbjerg au bout du temps additionnel (90e+5) a brisé les espoirs des Olympiens, une statistique terrible confirme la mauvaise habitude de Marseille en Ligue des Champions. Sur ses trois dernières participations, Marseille a toujours fini en dernière position de son groupe. Un constat terrible...

4 - Marseille in their last 3 Champions League appearances:



2013/14 : 4th ❌

2020/21 : 4th❌

2022/23 : 4th❌



Cruel. #OMTOT pic.twitter.com/U6FZpX4Wwo