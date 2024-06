Euro 2024, Équipe de France : sans Kylian Mbappé, l’attaque est dépeuplée

La qualification attendra. L’équipe de France n’a pas réussi à venir à bout d’une solide formation néerlandaise (0-0), laquelle a su faire le dos rond face aux nombreuses situations tricolores. Les Bleus, vainqueurs aux poings seulement, ont pourtant eu de nombreuses occasions, 14 contre 5 en face. Les 15 tirs contre 8 n’ont pas suffi et pour cause, sans Kylian Mbappé, préservé après sa blessure au nez, la maladresse s’est invitée dans les pieds français. La preuve, les Pays-Bas ont cadré plus de fois (4 contre 3).

Antoine Griezmann incarne à lui seul ce manque de réalisme. Aligné comme attaquant de soutien à Marcus Thuram, le capitaine du soir s’est d’abord signalé par une belle frappe lointaine (4e) avant de manquer l’immanquable. Il y a d’abord eu cette situation où Rabiot a préféré le décaler alors qu’il pouvait frapper à moins de 10 mètres du but. Surpris, le Colchonero s’est loupé (14e). En seconde période, c’est Verbruggen qui la contrarié en détournant sa reprise taclée (65e). Forcément, ça fait lourd de conséquences.

Les Bleus ont pourtant eu des occasions

«J’ai deux occasions où ça me reste dans les pieds, réagit l’intéressé sur beIN Sports. C’est vraiment dommage parce que c’est ce qui nous manque sur les deux matchs. Il faut le travailler car défensivement et tactiquement on a été bons. Il manque ce but pour les attaquants. Avec tranquillité ça va arriver.» Griezmann n’a pas été aidé non plus par ses coéquipiers. Même s’il est apparu bien mieux que face à l’Autriche, Thuram a lui aussi échoué à faire trembler les filets. Il manque notamment le cadre sur cette occasion en angle fermé (28e).

Et que dire d’Ousmane Dembélé qui a fait du Ousmane Dembélé. Crédité d’un 3 par la rédaction FM, l’attaquant parisien a, une nouvelle fois, déçu dans les grandes largeurs. Le salut aurait pu venir d’une tentative lointaine de Tchouaméni ou Kanté. Et les entrants que sont Coman et Giroud n’ont pas été assez tranchants non plus pour faire basculer la rencontre. «Le seul regret, c’est l’efficacité» analyse Didier Deschamps, suivi de tous ses joueurs, à commencer par l’excellent Kanté. «On a eu pas mal d’occasions mais la déception c’est de ne pas avoir marqué.» Forcément, l’ombre de Kylian Mbappé plane au-dessus de ce résultat et de ce manque de réalisme.

Deschamps : «L’équipe de France serait plus forte avec Kylian»

«Kylian c’est l’un des meilleurs du monde donc forcément un joueur comme ça, ça manque. Après il y a d’autres joueurs qui ont bien performé. On espère le voir de retour le plus rapidement possible» explique Aurélien Tchouaméni à la sortie de la rencontre. Sans leur capitaine titulaire, les Bleus alignent un septième match de suite sans victoire (5 nuls et 2 défaites). Il risque d’être de nouveau laissé au repos face à la Pologne pour le 3e match de poules. «L’équipe de France serait plus forte avec Kylian», admet le sélectionneur, qui va devoir trouver des réponses.