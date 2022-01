Barça : Nico González inscrit en équipe première en Liga

Convoqué à plusieurs reprises par Ronald Koeman puis Xavi cette saison, le milieu de terrain espagnol Nico González (20 ans) est devenu l'un des joueurs importants de l'effectif du FC Barcelone. En effet, depuis août dernier, il déjà disputé 23 rencontres avec l'équipe première toutes compétitions confondues dont 14 titularisations, inscrivant 2 buts et délivrant 2 passes décisives.

La suite après cette publicité

Pur produit de la Masia, l'international espoirs (2 sélections) était néanmoins toujours enregistré avec le Barça B, soit la réserve du club blaugrana. Mais ce jeudi, le club a annoncé sur ses réseaux sociaux son enregistrement dans la liste de la Liga en tant que joueur chez les A : «Nico González, précédemment enregistré en tant que joueur du Barça B, a été enregistré auprès de LaLiga en tant que joueur de l'équipe première du FC Barcelona.»

Nico González, previously registered as a Barça B player, has now been registered with LaLiga as an FC Barcelona first-team squad player pic.twitter.com/H6zgph8jXR