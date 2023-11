Un espoir formé au Barça snobe l’Espagne pour rejoindre le Maroc !

Parti du FC Barcelone cet été à l’issue de son contrat, le jeune espoir hispano-marocain Ilias Akhomach est resté en Liga, puisqu’il s’est engagé avec Villarreal pour les trois prochaines années. Et alors qu’il défendait les couleurs de la Roja en équipes de jeunes, des U16 jusqu’aux Espoirs (3 sélections, 1 but), le natif de Hostalets de Pierola a décidé de changer sa nationalité sportive à 19 ans.

En effet, comme l’a annoncé le sélectionneur de la Rojita Santi Denia en conférence de presse, l’ancien Blaugrana ne souhaite plus porter le maillot rouge de la sélection ibérique et veut désormais défendre les couleurs des Lions de l’Atlas : «il nous a envoyé une lettre et nous l’avons acceptée. Il veut jouer pour le Maroc.» Il est d’ailleurs présent sur la dernière liste de la sélection olympique pour leurs deux prochaines rencontres amicales, face au Danemark et les Etats-Unis.