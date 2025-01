Coup dur pour Arsenal dans le dossier Matheus Cunha

Avec la blessure de Bukayo Saka, Arsenal est dans l’obligation de densifier son secteur offensif pour garder un espoir dans la course au titre face à Liverpool. Et la priorité du club est connue : il s’agit de Matheus Cunha. L’attaquant de Wolverhampton réalise une saison de haut niveau à titre individuel, avec 10 buts en 20 rencontres cette saison toutes compétitions confondues, et est l’un des artisans majeurs du retour des Wolves après un début de saison compliqué.

La suite après cette publicité

Évalué à plus de 80 millions d’euros, l’attaquant brésilien était déjà sur les tablettes des Gunners l’hiver dernier, mais ces derniers lui ont préféré Leandro Trossard en provenance de Brighton. Si cette année Cunha est la cible prioritaire, les négociations pourraient prendre du plomb dans l’aile. En effet, selon le Daily Mail, Wolverhampton se dit déterminé à prolonger le contrat de son buteur, ce qui mettrait un terme aux rumeurs de transferts autour de l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid. L’accord pourrait comprendre une clause libératoire, mais officialiserait le fait que Matheus Cunha finira la saison avec un maillot orange et noir sur les épaules.