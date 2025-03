L’état choquant de la jambe droite de Dani Carvajal

Au cours d’une saison une nouvelle fois minée par les blessures, le Real Madrid perdait en octobre dernier Dani Carvajal. Sorti sur civière et hurlant de douleur, le latéral droit était victime d’une rupture du ligament croisé et était certain de manquer l’intégralité de la saison. Souvent aperçu en tribunes pour assister aux matchs de ses partenaires, le joueur de 33 ans semble bien récupérer, bien que son physique ait choqué les fans.

Dans une vidéo postée par le Real Madrid, illustrant le processus suivi par Carvajal pour retrouver sa pleine condition physique, on peut voir une différence frappante entre le volume des jambes de l’ancien joueur du Bayer Leverkusen. Sa cuisse droite, celle dont le genou a été blessé, est désormais nettement moins développée que la gauche. Celui qui a remporté six Ligues des Champions avec les Merengues devra donc continuer à travailler pour retrouver son meilleur niveau.